Günther Jauch macht Fans Hoffnung auf Gottschalk-Comeback

Vergangenen Samstag feierte Thomas Gottschalk bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" seinen großen TV-Abschied nach seinem schockierenden Krebs-Outing, doch nun macht ausgerechnet Günther Jauch Hoffnung auf eine Rückkehr.

Der Schock bei den Fans war groß, als Thomas Gottschalk vor wenigen Tagen seine Krebs-Diagnose öffentlich machte. Davor sorgte er mit mehreren Aussetzern bei öffentlichen Auftritten für Schlagzeilen. Die logische Konsequenz: Mit 75 Jahren will er sich nun von der großen Bühne verabschieden.

Am Samstag war der Kult-Entertainer zum letzten Mal im TV zu sehen. Bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" stand er mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger im RTL-Hauptabend auf der Bühne. Ein emotionaler Moment für alle Zuseher und Beteiligten.

Am Mittwoch war Jauch im großen Jahresrückblick von Oliver Pocher zu Gast und plauderte auch über diesen Abend. Anstatt einer, wie ursprünglich geplanten, Live-Show entschied man sich bei RTL kurzfristig, die Sendung leicht zeitversetzt auszustrahlen. Zu groß war die Angst der Verantwortlichen, dass es zu einem weiteren Aussetzer von Gottschalk kommen könnte.

Kritik und Hoffnung von Jauch

Der einzige, der ganz locker mit der Situation umgegangen sei, war laut Jauch Gottschalk selbst. Die beiden TV-Ikonen kennen sich seit Jahren und verstehen sich gut. Kritik äußerte er auch daran, wie mit Gottschalk nach dem Romy-Fauxpas umgegangen wurde. "Das ist typisch deutsch, dass die Leute teilweise einfach auch hochgeschossen werden sollen, damit sie dann ein schöneres Ziel abgeben, um sie dann niederzuschreiben oder niederzumachen. Die sozialen Medien befeuern das natürlich erst recht", so der "Wer wird Millionär"-Moderator.

Überraschend war die Antwort Jauchs auf die Frage, ob dies nun wirklich der endgültige TV-Abschied Gottschalks gewesen sei. "Das sollte man ihm nie so ganz abnehmen, aber dass er im Moment tatsächlich den festen Willen hat, sich jetzt mal zurückzuziehen", lässt er den Fans einen Funken Hoffnung, dass "Mr. Wetten, dass..?" eines Tages doch wieder zu sehen sein wird, sofern er sich fit genug dafür fühlt.

Jauch habe jedenfalls Verständnis für Gottschalks Entscheidung: "Die meisten von uns können eben nicht nachvollziehen, was so eine Krankheit für einen bedeutet, was auch die Ungewissheit bedeutet, wie das Ganze ausgeht und wie die nächsten Untersuchungen sind."