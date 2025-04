Papst-Begräbnis: Verstößt Prinz William hier gegen die Etikette?

Bei der feierlichen Trauerzeremonie für Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom trug die Mehrheit der Trauergäste traditionelles Schwarz, Prinz William (42) hingegen trug einen blauen Anzug. Ein Verstoß gegen die strenge vatikanische Kleiderordnung?

Tatsächlich war die Frage nach dem korrekten Dresscode für viele Beobachter ein Thema. In den sozialen Netzwerken diskutierten Fans und Kritiker angeregt über die Farbwahl des britischen Thronfolgers. Dabei ist klar: Prinz William bewegte sich mit seinem Outfit völlig im Rahmen der vatikanischen Vorschriften. Denn während für Frauen bei Trauerfeiern im Vatikan strenge Regeln gelten – schwarze Kleider mit langen Ärmeln, dezenter Perlenschmuck und schlichte Eleganz –, sind die Vorgaben für Männer deutlich großzügiger. Dunkle Farben wie Schwarz, Anthrazit, Dunkelgrau und eben auch Dunkelblau sind erlaubt. Pflicht sind zudem ein weißes Hemd, eine gedeckte Krawatte sowie ein einzelner schwarzer Knopf am linken Revers. Verzichten müssen die Herren allerdings auf auffällige Accessoires wie bunte Einstecktücher.

Prinz William © Hersteller

Prinz William hielt sich exakt an diese Vorgaben und fiel dennoch in der großen Trauergemeinde auf. Er war allerdings nicht der einzige hochrangige Gast, der an diesem historischen Tag Blau wählte: Auch Ex-US-Präsident Donald Trump (78) entschied sich für einen dunklen blauen Anzug. Sein Auftritt sorgte ebenfalls für Gesprächsstoff. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) kommentierte ein User: „Dass er einen blauen Anzug trägt, ist maximal unpassend.“

Donald und Melania Trump © Hersteller

Weitere prominente Trauergäste, die auf Blau setzten, waren Großherzog Henri von Luxemburg (70) und Belgiens König Philippe (65). Der ehemalige US-Präsident Joe Biden (82) sorgte zusätzlich für Aufmerksamkeit, indem er zu seinem dunkelblauen Anzug eine hellblaue Krawatte kombinierte – ein Detail, das viele als zu auffällig für den Anlass empfanden.

Joe und Jill Biden © Hersteller

Trotz aller Diskussionen bleibt festzuhalten: Prinz William und seine hochrangigen Mitstreiter hielten sich an die protokollarischen Vorgaben des Vatikans. Dunkelblau galt als erlaubt und angemessen – auch wenn es sich deutlich von der dominierenden schwarzen Trauerkleidung abhob.