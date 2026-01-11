„The Housemaid“ schafft die 1. Kinosensation 2026

1. Kinobeben in Hollywood 2026. Das Drama „The Housemaid“ mit Sydney Sweeney und Amanda Seyfried sorgt für Hochspannung und Mega-Kassa.

An "Avatar" geht an den amerikanischen Kinos auch in der vierten Woche kein Weg vorbei. Mit schon 326 Millionen Dollar Kassa in den USA bzw 1,106 Milliarden weltweit setzt das 3- Abenteuer „Fire and Ash“ seinen Erfolgsrun fort. Dahinter braut sich aber ein kleines Kinowunder auf. Das Drama „„The Housemaid – Wenn sie wüsste“ spielte innerhalb von 22 Tagen in den USA schon 94,6 Millionen Dollar ein. Der erfolgreichster Kinostart 2025 für das Major-Studio Lionsgate. Noch vor „Die Unfassbaren 3“ (62 Millionen Dollar) und der erfolgreichste Kinofilm für Sydney Sweeney, die an der Seite von Amanda Seyfried ihre Hollywood Reifeprüfung ablegt.

© Lionsgate

© Lionsgate

In der Adaption des Bestsellerromans "Wenn sie wüsste" von Freida McFadden verkörpert Sweeney die junge Millie, die nach der Entlassung aus dem Gefängnis ab 15. Jänner auch bei uns im Kino ihr bisheriges Leben hinter sich lassen möchte. Als Haushälterin wird sie bei der wohlhabenden Familie Nina und Andrew Winchester (Seyfried und Brandon Sklenar) angeheuert, deren Leben in einer luxuriösen Villa mit Tochter Cecilia (Indiana Elle) auf den ersten Blick perfekt scheint.

© Lionsgate

Doch schon bald merkt Millie, dass sich hinter der Fassade aus Luxus und Eleganz eine dunkle Wahrheit verbirgt, die weitaus gefährlicher ist als ihre eigene. Ein verführerisches Spiel um Geheimnisse, Skandale und Macht beginnt. Auch weil sich Millie und Andrew viel zu nahe kommen

© Lionsgate

Star-Regissuer Paul Feig („Brautalarm“) liefert damit einen mit erotischen Untertönen angereicherten Edel-Thriller im Stile von David Fincher. Die Fortsetzung ist für 2027 geplant.