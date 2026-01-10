Heißes Star-Duell um die „Golden Globes“

Am Sonntag steigen die 83. Golden Globes. “One Battle After Another” mit Leonardo Di Caprio ist der Top-Favorit. Auch Emma Stone und Jennifer Lawrence haben Sieges-Chancen.
Mit 154 Awards im Plus und gleich 9 Nominierungen geht der Comedy-Action-Thriller „One Battle After Another“ am Sonntag als ganz großer Favorit ins Golden Globe Rennen. Leonardo DiCaprio darf dabei nach „Aviator“ (2005), „The Wolf of Wall Street” (2014) und “The Revenant” (2016) auf seinen bereits 4. Preis hoffen. Auch wenn es zuletzt einen Dämpfer gab: Timothée Chalamet schnappte ihm mit Marty Supreme ja am 4. Jänner den Critics‘ Choice Award weg und liegt nun auch bei den Globe-Wetten mit einer Quote von 1,2 vor Leo (6,5).
Nicht minder spannend ist das Duell der Drama-Königinnen, da gilt „Hamnet“-Star Jessie Bucklet (1,4) vor Renate Reinsve („Sentimental Value“,8) und Jennifer Lawrence („Die My Love“, 18) als absolute Top-Favoritin. In der Sparte Comedy erwarten die Buchmacher einen Dreikampf zwischen Rose Byrne („If I Had Legs I’d Kick You“), Emma Stone („Bugonia“) und DiCaprios Leinwand-Kollegin Chase Infintiy. Bei den männlichen Hauptdarstellern Drama liegt „The Secret Agent“ Wagner Moura vor Michael B Jordan („Sinners“) und Dwayne Johnson („The Smashing Machine“).
Favoriten: Jessie Bucklet (o.) und Wagner Moura (u.)
Golden Globes 2026. Die wichtigsten Nominierungen
Bester Film – Drama:
- Blood & Sinners
- Ein einfacher Unfall
- Frankenstein
- Hamnet
- The Secret Agent
- Sentimental Value
Bester Film – Komödie /Musical:
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
Beste Hauptdarstellerin – Drama:
- Jessie Buckley – Hamnet
- Jennifer Lawrence – Die My Love
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Julia Roberts – After the Hunt
- Tessa Thompson – Hedda
- Eva Victor – Sorry, Baby
Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Cynthia Erivo – Wicked: Teil 2 (Wicked: For Good)
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
- Emma Stone – Bugonia
Bester Hauptdarsteller – Drama
- Joel Edgerton – Train Dreams
- Oscar Isaac – Frankenstein
- Dwayne Johnson – The Smashing Machine
- Michael B. Jordan – Blood & Sinners (Sinners)
- Wagner Moura – The Secret Agent
- Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Bester Hauptdarsteller – Komödie/Musical
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- George Clooney – Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Lee Byung-hun – No Other Choice
- Jesse Plemons – Bugonia
Die Preise für den besten Film dürften wohl „Hamnet“, „Sinners“ und „Sentimental Value“ (Drama) bzw. „One Battle After Another“, „Marty Supreme“ oder „Bugonia“ (Musical/Comedy) untereinander ausmachen.
In den 12 TV-Kategorien geht “The White Lotus“ (6 Nominierungen) vor „Adolescence“ (5) und „Only Murders in the Building” sowie “Severance” (je 4) als Top-Favorit ins Rennen.
Spannend: Jeremy Allen White könnte bei der von Comedian Nikki Glaser moderierten Gala im Beverly Hilton Hotel von Los Angeles sowohl als TV-Star („The Bear“) als auch mit einem Kinofilm („Deliver Me From Nowhere“) abräumen. Die Ehren Globes gehen heuer an Helen Mirren und Sarah Jessica Parker.
Jeremy Allen White (o.)hofft auf Doppelschalg. Nikki Glaser (u.)moderiert
Star-Riege rund George Clooney (o.) und Julia Roberts (u.) als Präsentatoren.
Die Golden Globes, bei denen u.a. George Clooney, Julia Roberts, Mila Kunis, Pamela Anderson, Amanda Seyfried, Orlando Bloom, Miley Cyrus, Charli XCX, Queen Latifah, Snoop Dogg sowie K-Pop-Superstar Lisa als Präsentatoren erwartet werden, gelten als bester Indikator für die Oscars, die heuer am 15. März im Dolby Theatre von Los Angeles vergeben werden. Die Nominierungen für die 24 Kategorien werden am 22. Jänner verkündet .