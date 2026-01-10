Alles zu oe24VIP
Heißes Star-Duell um die „Golden Globes“
© Getty Images

Zittern in Hollywood

Heißes Star-Duell um die „Golden Globes“

Von
10.01.26, 06:30
Teilen

Am Sonntag steigen die 83. Golden Globes. “One Battle After Another” mit Leonardo Di Caprio ist der Top-Favorit. Auch Emma Stone und Jennifer Lawrence haben Sieges-Chancen.  

Mit 154 Awards im Plus und gleich 9 Nominierungen geht der Comedy-Action-Thriller „One Battle After Another“ am Sonntag als ganz großer Favorit ins Golden Globe Rennen. Leonardo DiCaprio darf dabei nach „Aviator“ (2005), „The Wolf of Wall Street” (2014) und “The Revenant” (2016) auf seinen bereits 4. Preis hoffen. Auch wenn es zuletzt einen Dämpfer gab: Timothée Chalamet schnappte ihm mit Marty Supreme ja am 4. Jänner den Critics‘ Choice Award weg und liegt nun auch bei den Globe-Wetten mit einer Quote von 1,2 vor Leo (6,5).

Heißes Star-Duell um die „Golden Globes“
© Getty Images

Heißes Star-Duell um die „Golden Globes“
© Getty Images

Nicht minder spannend ist das Duell der Drama-Königinnen, da gilt „Hamnet“-Star Jessie Bucklet (1,4) vor Renate Reinsve („Sentimental Value“,8) und Jennifer Lawrence („Die My Love“, 18) als absolute Top-Favoritin. In der Sparte Comedy erwarten die Buchmacher einen Dreikampf zwischen Rose Byrne („If I Had Legs I’d Kick You“), Emma Stone („Bugonia“) und DiCaprios Leinwand-Kollegin Chase Infintiy. Bei den männlichen Hauptdarstellern Drama liegt „The Secret Agent“ Wagner Moura vor Michael B Jordan („Sinners“) und Dwayne Johnson („The Smashing Machine“).

Heißes Star-Duell um die „Golden Globes“
© Getty Images

Favoriten: Jessie Bucklet (o.) und Wagner Moura (u.)

Heißes Star-Duell um die „Golden Globes“
© Getty Images

Heißes Star-Duell um die „Golden Globes“
© Universal Pictures

Golden Globes 2026. Die wichtigsten Nominierungen

Bester Film – Drama:

  • Blood & Sinners
  • Ein einfacher Unfall
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value

Bester Film – Komödie /Musical:

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • One Battle After Another

Beste Hauptdarstellerin – Drama:

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Jennifer Lawrence – Die My Love
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Julia Roberts – After the Hunt
  • Tessa Thompson – Hedda
  • Eva Victor – Sorry, Baby

Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical

  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Cynthia Erivo – Wicked: Teil 2 (Wicked: For Good)
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Chase Infiniti – One Battle After Another
  • Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone – Bugonia

Bester Hauptdarsteller – Drama

  • Joel Edgerton – Train Dreams
  • Oscar Isaac – Frankenstein
  • Dwayne Johnson – The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan – Blood & Sinners (Sinners)
  • Wagner Moura – The Secret Agent
  • Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Bester Hauptdarsteller – Komödie/Musical

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • George Clooney – Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Lee Byung-hun – No Other Choice
  • Jesse Plemons – Bugonia

Heißes Star-Duell um die „Golden Globes“
© Warner Bros. Pictures

Die Preise für den besten Film dürften wohl „Hamnet“, „Sinners“ und „Sentimental Value“ (Drama) bzw. „One Battle After Another“, „Marty Supreme“ oder „Bugonia“ (Musical/Comedy) untereinander ausmachen.

Heißes Star-Duell um die „Golden Globes“
© HBO


In den 12 TV-Kategorien geht “The White Lotus“ (6 Nominierungen) vor „Adolescence“ (5) und „Only Murders in the Building” sowie “Severance” (je 4) als Top-Favorit ins Rennen.
Spannend: Jeremy Allen White könnte bei der von Comedian Nikki Glaser moderierten Gala im Beverly Hilton Hotel von Los Angeles sowohl als TV-Star („The Bear“) als auch mit einem Kinofilm („Deliver Me From Nowhere“) abräumen. Die Ehren Globes gehen heuer an Helen Mirren und Sarah Jessica Parker.

Heißes Star-Duell um die „Golden Globes“
© 20th Century Studios

Jeremy Allen White (o.)hofft auf Doppelschalg. Nikki Glaser (u.)moderiert

Heißes Star-Duell um die „Golden Globes“
© CBS

Star-Riege rund George Clooney (o.) und Julia Roberts (u.) als Präsentatoren.

Heißes Star-Duell um die „Golden Globes“
© Getty Images

Die Golden Globes, bei denen u.a. George Clooney, Julia Roberts, Mila Kunis, Pamela Anderson, Amanda Seyfried, Orlando Bloom, Miley Cyrus, Charli XCX, Queen Latifah, Snoop Dogg sowie K-Pop-Superstar Lisa als Präsentatoren erwartet werden, gelten als bester Indikator für die Oscars, die heuer am 15. März im Dolby Theatre von Los Angeles vergeben werden. Die Nominierungen für die 24 Kategorien werden am 22. Jänner verkündet                        .

