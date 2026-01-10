Heißes Star-Duell um die „Golden Globes“

Am Sonntag steigen die 83. Golden Globes. “One Battle After Another” mit Leonardo Di Caprio ist der Top-Favorit. Auch Emma Stone und Jennifer Lawrence haben Sieges-Chancen.

Mit 154 Awards im Plus und gleich 9 Nominierungen geht der Comedy-Action-Thriller „One Battle After Another“ am Sonntag als ganz großer Favorit ins Golden Globe Rennen. Leonardo DiCaprio darf dabei nach „Aviator“ (2005), „The Wolf of Wall Street” (2014) und “The Revenant” (2016) auf seinen bereits 4. Preis hoffen. Auch wenn es zuletzt einen Dämpfer gab: Timothée Chalamet schnappte ihm mit Marty Supreme ja am 4. Jänner den Critics‘ Choice Award weg und liegt nun auch bei den Globe-Wetten mit einer Quote von 1,2 vor Leo (6,5).

© Getty Images

© Getty Images

Nicht minder spannend ist das Duell der Drama-Königinnen, da gilt „Hamnet“-Star Jessie Bucklet (1,4) vor Renate Reinsve („Sentimental Value“,8) und Jennifer Lawrence („Die My Love“, 18) als absolute Top-Favoritin. In der Sparte Comedy erwarten die Buchmacher einen Dreikampf zwischen Rose Byrne („If I Had Legs I’d Kick You“), Emma Stone („Bugonia“) und DiCaprios Leinwand-Kollegin Chase Infintiy. Bei den männlichen Hauptdarstellern Drama liegt „The Secret Agent“ Wagner Moura vor Michael B Jordan („Sinners“) und Dwayne Johnson („The Smashing Machine“).

© Getty Images

Favoriten: Jessie Bucklet (o.) und Wagner Moura (u.)

© Getty Images

© Universal Pictures

Golden Globes 2026. Die wichtigsten Nominierungen

Bester Film – Drama:

Blood & Sinners

Ein einfacher Unfall

Frankenstein

Hamnet

The Secret Agent

Sentimental Value

Bester Film – Komödie /Musical:

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Beste Hauptdarstellerin – Drama:

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Die My Love

Renate Reinsve – Sentimental Value

Julia Roberts – After the Hunt

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby

Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked: Teil 2 (Wicked: For Good)

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Bester Hauptdarsteller – Drama

Joel Edgerton – Train Dreams

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Blood & Sinners (Sinners)

Wagner Moura – The Secret Agent

Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Bester Hauptdarsteller – Komödie/Musical

Timothée Chalamet – Marty Supreme

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung-hun – No Other Choice

Jesse Plemons – Bugonia

© Warner Bros. Pictures

Die Preise für den besten Film dürften wohl „Hamnet“, „Sinners“ und „Sentimental Value“ (Drama) bzw. „One Battle After Another“, „Marty Supreme“ oder „Bugonia“ (Musical/Comedy) untereinander ausmachen.

© HBO



In den 12 TV-Kategorien geht “The White Lotus“ (6 Nominierungen) vor „Adolescence“ (5) und „Only Murders in the Building” sowie “Severance” (je 4) als Top-Favorit ins Rennen.

Spannend: Jeremy Allen White könnte bei der von Comedian Nikki Glaser moderierten Gala im Beverly Hilton Hotel von Los Angeles sowohl als TV-Star („The Bear“) als auch mit einem Kinofilm („Deliver Me From Nowhere“) abräumen. Die Ehren Globes gehen heuer an Helen Mirren und Sarah Jessica Parker.

© 20th Century Studios

Jeremy Allen White (o.)hofft auf Doppelschalg. Nikki Glaser (u.)moderiert

© CBS

Star-Riege rund George Clooney (o.) und Julia Roberts (u.) als Präsentatoren.

© Getty Images

Die Golden Globes, bei denen u.a. George Clooney, Julia Roberts, Mila Kunis, Pamela Anderson, Amanda Seyfried, Orlando Bloom, Miley Cyrus, Charli XCX, Queen Latifah, Snoop Dogg sowie K-Pop-Superstar Lisa als Präsentatoren erwartet werden, gelten als bester Indikator für die Oscars, die heuer am 15. März im Dolby Theatre von Los Angeles vergeben werden. Die Nominierungen für die 24 Kategorien werden am 22. Jänner verkündet .