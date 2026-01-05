Glamour, Glanz und Fashion-Fails: Das waren die Critics Choice Awards 2026

Mit den Critics Choice Awards 2026 fiel gestern Abend der glamouröse Startschuss für die Award-Saison und der rote Teppich in Santa Monica verwandelte sich in eine einzige Show aus Glitzer, großen Gefühlen und modischen Eskapaden.

Die 31. Critics Chioce Awards fanden am Sonntag, dem 4. Jänner, im Barker Hangar in Santa Monica, Kalifornien statt und wurden bereits zum vierten Mal von Chelsea Handler moderiert. Geehrt wurden die besten Filme und Serien des Jahres, mit Superstars wie Timothée Chalamet (Marty Supreme), Emma Stone (Bugonia), Jessie Buckley (Hamnet) und Ariana Grande (Wicked: For Good). Doch seien wir ehrlich: Die eigentlichen Gewinner wurden schon vor der Show gekürt: auf dem roten Teppich.

Anders als bei den Oscars oder den Golden Globes geht es hier entspannter zu und genau das lieben die Stars. Weniger Stress, mehr Mut, mehr Wow. Oder eben: mehr Oh je!

Turtel-Alarm: Kylie Jenner und Timothée Chalamet

Kylie Jenner und Timothée Chalamet waren DAS Gesprächsthema des Abends. Das Paar verzichtete bei dieser Veranstaltung auf Marty Supreme Orange und entschied sich stattdessen für einen eher klassischen Look. Chalamet, der für den Preis als bester Schauspieler nominiert ist, überzeugte in einem maßgeschneiderten Nadelstreifenanzug, kombiniert mit weißem Hemd und auffälliger, bunter Krawatte. Kylie Jenner konterte mit einem heißen schwarzen Kettenhemdkleid, tiefem Ausschnitt und sinnlichen Spitzeneinsätzen. Ihr Haar trug sie offen und in sanften Wellen.

Ariana Grande überrascht mit neuem Beauty-Look

Ein weiteres Highlight des Abends: Ariana Grande. Die 32-Jährige sorgte vor allem mit ihrer bislang dunkelsten Haarfarbe für Aufsehen. Die Schauspielerin verabschiedete sich endgültig vom ewigen Blond und erschien mit dunklem Haar. Dazu trug sie ein märchenhaftes Babyrosa-Kleid von Alberta Ferretti mit Cape-Ärmeln und verziertem Überrock. Zart, romantisch, aber mit maximalem Wow-Faktor.

Elle Fanning zeigt: Mehr ist mehr

Elle Fanning ließ in einem heißen Kleid die Temperaturen steigen. Die 27-jährige Schauspielerin erschien in einem goldenen Vintage-Kleid von Ralph Lauren aus dem Jahr 2003, mit dramatischem XXL-Dekolleté, rückenfreiem Design und fließender Silhouette. Das sinnliche Kleid schmiegte sich perfekt an ihre Figur, während locker fallende Wellen und edler Cartier-Schmuck den Look abrundeten.

Diese Stars glänzten am roten Teppich

Auch Teyana Taylor, Jessica Biel, Meghann Fahy & Co. lieferten ab. Ob ultrahohe Beinschlitze, elegante Power-Anzüge oder klassische Glamour-Roben: Hier wurde gezeigt, wie Red-Carpet-Mode 2026 aussieht: selbstbewusst, sexy und mutig!

Worst Dressed Stars

Doch nicht alle trafen ins Schwarze. Einige Outfits sorgten eher für Stirnrunzeln als für Applaus. Amanda Seyfried wählte ein Kleid, das eher nach Schlafzimmer als nach Preisverleihung schrie. Erin Doherty wiederum erschien in einem Ensemble, das stark an das Logo von Die Sims erinnerte und für Verwirrung statt Bewunderung sorgte. Auch andere Looks wirkten überladen oder schlicht fehl am Platz.

Von ikonischen Paar-Auftritten über Beauty-Überraschungen bis hin zu modischen Fehlgriffen war alles dabei!