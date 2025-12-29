Best Dressed Stars 2025: Das waren die Fashion-Highlights des Jahres

2025 war ein Jahr, in dem die Stars auf dem roten Teppich wieder so richtig glänzten und uns mit atemberaubenden Outfits ins Staunen versetzten! Von schillernden Designer-Kreationen bis hin zu mutigen Mode-Statements: Das waren die größten Fashion-Highlights des Jahres.

Das Jahr 2025 hatte alles zu bieten, was das Modeherz höherschlagen lässt. Preisverleihungen, Filmpremieren und unzählige andere Red-Carpet-Events boten eine Parade an spektakulären Outfits, die uns den Atem raubten. Hier sind die unvergesslichsten Red-Carpet-Looks, die uns bis weit ins Jahr 2026 begleiten werden.

Zendaya bei den Golden Globes

© Getty Images

Wie könnte es anders sein: Zendaya führt natürlich unsere Liste an! Bei den Golden Globes Anfang des Jahres setzte sie ein echtes Fashion-Statement, als sie in einem leuchtend orangefarbenen Louis-Vuitton-Kleid über den Teppich schwebte. Inspiriert von der goldenen Ära des alten Hollywoods war der Look, gestylt von Law Roach, ein wahres Meisterwerk, das ihre Fans sprachlos hinterließ.

Charli XCX bei den Grammy Awards

© Getty Images

2025 wurde Charli XCX endgültig zu einer Fashion-Ikone. In einem atemberaubenden, hautengen Haute-Couture-Kleid von Jean Paul Gaultier, entworfen von Ludovic de Saint Sernin, verzauberte sie die Fotografen und brachte den Glamour der Pariser Laufstege direkt auf den roten Teppich der Grammy Awards.

Sabrina Carpenter bei den Grammy Awards

© Getty Images

Auch Sabrina Carpenter lieferte uns bei den Grammy Awards 2025 einen der schönsten Modemomente am roten Teppich. In einem hellblauen JW Anderson-Kleid mit einem geknoteten Neckholder-Ausschnitt und Straußenfedern an Taille und Saum wirkte sie wie eine moderne Cinderella: Elegant, aber mit einem Hauch von Extravaganz, der den Look zu einem absoluten Highlight machte.

Jenna Ortega bei der Academy Museum Gala

© Getty Images

Jenna Ortega, die Meisterin der dunklen Mode, begeisterte uns bei der Academy Museum Gala mit einem Look, der die Gothic-Ästhetik auf ein neues Level hob. Das Outfit, das mit ausgefallenen Details und einer unverwechselbaren Silhouette aufwartete, stellte einmal mehr unter Beweis, dass dunkle, mystische Looks nicht nur aufregend, sondern auch glamourös sein können.

Rihanna bei den Filmfestspielen von Cannes

© Getty Images

Rihanna stahl 2025 allen die Show, als sie in Cannes in einem unvergesslichen Look vor die Fotografen trat. Nachdem sie ihre Schwangerschaft auf der Met Gala bekannt gegeben hatte, unterstützte sie ihren Partner A$AP Rocky bei der Premiere von „Highest 2 Lowest“ in Cannes. In einem auffälligen blauen Neckholder-Kleid mit Knotendetails, das ihren Babybauch auf wunderschöne Weise umhüllte, sorgte sie für einen Fashion-Moment, der wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Margot Robbie bei Filmpremiere zu „A Big Bold Beautiful Journey“

© Getty Images

Auch 2025 dominierten wieder transparente Kleider den roten Teppich, aber Robbie hat sich wohl die Krone aufgesetzt, als sie zur Premiere ihres Films „A Big Bold Beautiful Journey“ in einem durchsichtigen Kleid aus der Armani Privé Frühjahrskollektion 2025 erschien. Erst im Herbst 2024 wurde Robbie zum ersten Mal Mutter, doch von überschüssigen Schwangerschaftskilos ist hier keine Spur.

Jennifer Lawrence bei den Governors Awards

© Getty Images

Jennifer Lawrence bewies 2025, dass sie genau weiß, wie man sich am roten Teppich in Szene setzt. In einem schlichten, aber unglaublich eleganten weißen Dior-Kleid von Jonathan Anderson zeigte sie, wie man mit minimalistischen Details und unerwarteten Raffungen am Oberschenkel zur Mode-Ikone wird. Ihre zurückhaltende Eleganz machte sie zum absoluten Blickfang des Abends.

Amal Clooney bei den Filmfestspielen in Venedig

© Getty Images

Amal Clooney ist nicht nur für ihre beeindruckende Karriere als Menschenrechtsanwältin bekannt, sondern auch für ihr Stilbewusstsein. Bei den Filmfestspielen in Venedig 2025 sorgte sie in einem atemberaubenden Look für Aufsehen. Ihr fuchsiafarbenes High-Low-Dress strahlte eine unglaubliche Eleganz aus, das beweist, dass klassischer Glamour niemals aus der Mode kommt.

Ariana Grande bei der Filmpremiere zu „Wicked: For Good“

© Getty Images

Ariana Grande überraschte 2025 mit einer Mischung aus Vintage-Looks und modernen Designer-Kreationen. Ihr unvergesslichster Moment war jedoch der Auftritt in einem maßgeschneiderten Schiaparelli-Kleid zur Premiere von „Wicked: For Good“ in New York. Die perfekte Mischung aus Vintage-Charme und modernem Designer-Touch machte diesen Look zu einem der auffälligsten des Jahres und katapultierte sie erneut in die Liga der unangefochtenen Fashion-Ikonen.