Jennifer Lopez versext die Golden Globes
© Getty Images

Party-Königin

Jennifer Lopez versext die Golden Globes

Von
11.01.26, 11:50
Jennifer Lopez startet den Countdown zu den Golden Globes mit heißer Modeschau. Top-Looks bei der „Vanity Fair“ Party und der Generalprobe.  

In der Nacht von Sonntag auf Montag steigen die 83. Golden Globe Awards – mit Jessie Buckley, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, Emma Stone, Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio als große Favoriten. Die erste Siegerin steht schon vorab fest: Jennifer Lopez war am Samstag bei der Golden Globe Pre-Party von „Vanity Fair und den Amazon MGK Studios“ der ganz große Hingucker.

Jennifer Lopez versext die Golden Globes
© Getty Images

Jennifer Lopez versext die Golden Globes
© Getty Images

Mit einem figurbetonten Bustier aus dem Hause „Zuhair Murad Couture“, das sie mit einem weinroten Pelz-Jacket, transparenten Fußschleier und protzigen „Sabyasachi“-Schmuck kombinierte, stellte sie in der „Bar Marmont“ auch Kate Beckinsale, Paris Jackson, Robin Wright, Kristen Bell, Elisha Cuthbert oder Rachel Zoe in den Schatten.

Jennifer Lopez versext die Golden Globes
© Getty Images

Kate Beckinsale (o.) und Robin Wright (u.)

Jennifer Lopez versext die Golden Globes
© Getty Images

Jennifer Lopez versext die Golden Globes
© Getty Images

Paris Jackson (o.) und Kristen Bell (u.)

Jennifer Lopez versext die Golden Globes
© Getty Images

Jennifer Lopez versext die Golden Globes
© Getty Images

Rachel Zoe bei "Vanity Fair" (o.) J.Lo bei Globe-Probe (u.)

Jennifer Lopez versext die Golden Globes
© Instagram/nikkiglaser

.Bei den Globes will sie dann modemäßig sogar noch drauflegen. Jennifer Lopez steht ja neben George Clooney, Julia Roberts, Mila Kunis, Pamela Anderson, Amanda Seyfried, Orlando Bloom oder Miley Cyrus auch auf der Präsentatorenliste und glänzte, wie ein Backstage-Video von Präsentatorin Nikki Glaser beweist, schon bei der Generalprobe mit coolem 70er Jahre Styling: Mega-Sonnenbrille, braune Jacke und gelbes Kleid inklusive.

