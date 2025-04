Prinzessin Lilibet begeistert mit amerikanischem Akzent

Zum ersten Mal konnten royale Fans Prinzessin Lilibets bezaubernden amerikanischen Akzent hören: In einem neuen Instagram-Video gibt die Dreijährige ihr charmantes Urteil über die selbstgemachte Marmelade von Mama Meghan Markle ab

m Samstag veröffentlichte Herzogin Meghan (43) auf ihrem Instagram-Account ein Video, das sie bei der Zubereitung von frischer Erdbeermarmelade zeigt. In dem Clip fragt Meghan ihre Tochter: „Was hältst du von der Marmelade?“ Lilibet antwortet begeistert mit nur einem Wort: „It's beautiful“ – und dabei ist ihr kalifornischer Akzent deutlich zu hören. Auf ihrem Instagram-Account gibt Meghan regelmäßig private Einblicke in ihr Leben in Montecito, Kalifornien. Dazu gehören auch liebevolle Aufnahmen ihrer beiden Kinder, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), die sie gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry großzieht.

Meghan und Lilibet machen Marmelade © Instagram

Bereits im Januar 2025 hatten Fans erstmals die zarte Stimme von Lilibet gehört. Damals postete Meghan ein bewegendes Video in Gedenken an den verstorbenen Familienhund Guy. Das rührende Tribute-Video zeigte unter anderem eine Szene, in der Lilibet und Archie für den geliebten Beagle sangen, sowie eine Aufnahme von Archie und Guy während einer Autofahrt. Dabei fiel vielen Zuschauern auf: Sowohl Lilibet als auch Archie haben seit dem Umzug in die USA deutlich amerikanische Akzente entwickelt. Besonders in einem Clip war Archies amerikanischer Singsang zu hören, als er beim Anblick des Hundes sagte: „He might fall“.

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet © ALEXI LUBOMIRSKI

Meghans neuester Instagram-Beitrag erscheint nur wenige Tage nach ihrem Auftritt beim renommierten Time100 Summit am Donnerstag, wo sie mit ihrer gewohnt eleganten Ausstrahlung für Schlagzeilen sorgte. Die kleinen, persönlichen Einblicke in das Familienleben der Sussexes kommen bei Fans bestens an – und das niedliche Statement von Lilibet dürfte viele Herzen höherschlagen lassen - auch wenn es einmal mehr auch wieder Kritik für Meghan hagelt, dass sie ihre Kinder für Produktwerbung benutzt.