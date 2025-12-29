Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Nina
© Instagram: @nina

Bikini-Schnapper

Frisch getrennte Vampir-Schönheit Nina Dobrev zeigt sich heißer denn je!

29.12.25, 21:35
Teilen

Sehr sexy! Nina Dobrev - Schauspiel-Star von "The Vampire Diaries" zeigt sich zu frostigen Temperaturen ihren Followern ganz unbedeckt - und sorgt wohl damit für Hitzegefühle! 

Vor kurzem hat sie sich überraschend von ihrem langjährigen Partner getrennt. Die „Vampire Diaries“-Ikone ließ auf Instagram die Hüllen (fast) fallen und teilte Bikini-Fotos mit ihren rund 27 Millionen Abonnenten. Ergebnis: über 700 000 Likes, Herzchen im Sekundentakt.

Bikini-Foto zeigt Vampir-Berühmtheit heißer denn je!

Im schwarzen Bikini posiert die bulgarisch-kanadische Schauspielerin in einer luxuriösen Sauna. Hinter ihr: ein großes, rundes Fenster mit Blick auf Wasser und Bäume. Dobrevs Kommentar: „Mental im Flugmodus.“ Also: Abschalten - so ist es richtig, liebe Nina! 

In ihrer Instagram-Story schreibt sie weiter: „Entgiften, bevor man sich wieder vergiftet. Das nennt man Balance.“  Vermutlich eine Silvester-Party gemeint?

Schmerzhafte Trennung

Anfang September wurde bekannt, dass Nina und der Snowboard-Olympiasieger Shaun White völlig überraschend ihre Verlobung gelöst haben – nach fünf Jahren Beziehung. Damals hieß es laut „Daily Mail“ aus ihrem Umfeld, sie sei „am Boden zerstört“ gewesen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden