Frisch getrennte Vampir-Schönheit Nina Dobrev zeigt sich heißer denn je!

Sehr sexy! Nina Dobrev - Schauspiel-Star von "The Vampire Diaries" zeigt sich zu frostigen Temperaturen ihren Followern ganz unbedeckt - und sorgt wohl damit für Hitzegefühle!

Vor kurzem hat sie sich überraschend von ihrem langjährigen Partner getrennt. Die „Vampire Diaries“-Ikone ließ auf Instagram die Hüllen (fast) fallen und teilte Bikini-Fotos mit ihren rund 27 Millionen Abonnenten. Ergebnis: über 700 000 Likes, Herzchen im Sekundentakt.

Bikini-Foto zeigt Vampir-Berühmtheit heißer denn je!

Im schwarzen Bikini posiert die bulgarisch-kanadische Schauspielerin in einer luxuriösen Sauna. Hinter ihr: ein großes, rundes Fenster mit Blick auf Wasser und Bäume. Dobrevs Kommentar: „Mental im Flugmodus.“ Also: Abschalten - so ist es richtig, liebe Nina!

In ihrer Instagram-Story schreibt sie weiter: „Entgiften, bevor man sich wieder vergiftet. Das nennt man Balance.“ Vermutlich eine Silvester-Party gemeint?

Schmerzhafte Trennung

Anfang September wurde bekannt, dass Nina und der Snowboard-Olympiasieger Shaun White völlig überraschend ihre Verlobung gelöst haben – nach fünf Jahren Beziehung. Damals hieß es laut „Daily Mail“ aus ihrem Umfeld, sie sei „am Boden zerstört“ gewesen.