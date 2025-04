Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Räumliche Trennung auf Mallorca

Die beiden verweilen gerade beide auf der Insel, dennoch wohnen sie nicht zusammen.

Sind Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) etwa im Liebesurlaub auf Distanz? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Fans, denn obwohl sich beide gleichzeitig auf Mallorca aufhalten, wohnen sie in getrennten Hotels – und das rund 55 Kilometer voneinander entfernt.

Während der ehemalige DSDS-Sieger an der belebten Playa de Palma auftritt und dort seine musikalischen Verpflichtungen erfüllt, entspannt Laura mit den beiden gemeinsamen Kindern Leano und Amelio im ruhigeren Portocolom an der Ostküste der Baleareninsel.

Getrennte Unterkünfte – aus gutem Grund

Auf Instagram klärte Lombardi nun selbst auf: In einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob er seine Verlobte und die Kinder auf der Insel überhaupt zu Gesicht bekomme. Der Sänger stellte klar, dass er soeben von einem Treffen mit seiner Familie zurückgekehrt sei – und erklärte auch, weshalb sie nicht gemeinsam untergebracht sind: „Ich bin hier zum Arbeiten, habe Auftritte, und in der Gegend, wo ich bin, ist viel Party – das ist nichts für kleine Kinder.“ Daher habe sich Laura mit den Buben für ein familienfreundlicheres Hotel in ruhigerer Lage entschieden.

Pietro beantwortete die Fragen seiner Fans. © Instagram

Beruf und Familie unter einem Hut

Trotz der räumlichen Trennung seien sie als Familie eng verbunden: „Wir sehen uns trotzdem“, versichert Lombardi. Der rund einstündige Weg zwischen den beiden Aufenthaltsorten scheint für den Sänger kein Hindernis zu sein – vielmehr hat sich die Familie offenbar bewusst für ein Modell entschieden, das Beruf und Erholung unter einen Hut bringt.

Während Pietro seine Fans bei Live-Auftritten begeistert, genießt Laura etwas Erholung vom Mama-Alltag – ohne Nanny, dafür mit Sonne, Strand und den beiden kleinen Söhnen. Eine Auszeit, die beiden gutzutun scheint – auch wenn sie räumlich einmal kurz getrennt sind.