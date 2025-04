Til Schweiger mit verwirrendem Auftritt an Hochschule

Das Publikum hat sich etwas anderes erwartet. Für 20 Euro Eintritt erhofften sich die Gäste Tipps und Tricks von Til Schweiger. Doch er hielt sich bedeckt.

Am Montag war Til Schweiger (61) zu Gast an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater. Der Meister des deutschen Kinos reiste extra aus Mallorca an. Der prallgefüllte Hörsaal freute sich sehr, als Till Schweiger die Bühne betreten hat. Sein Interviewpartner an diesem Abend war der Regisseur und Hochschulprofessor Andreas Dresen (61). Dieser gewann im Jahr 1999 sogar die Berlinale. Also alles angerichtet für eine interessante Diskussion.

Publikum enttäuscht

Doch Til Schweiger hat wenig Lust auf die Fragen. Laut dem Publikum gähnte er oft, wich desinteressiert den Fragen aus und sprach unverständlich. Til Schweiger fragte nach, ob im Saal geraucht werden darf. Ebenfalls lästerte er über die Deutschen: "Die Deutschen sind per se das neidischste Volk auf der ganzen Welt."

Der Auftritt wurde sogar vom deutschen Sender NDR begleitet. Auf die Frage, wieso er das mache, antwortete Til Schweiger: "Weil ich das gerne mache, über meine Arbeit sprechen und versuche, andere Leute zu motivieren." Doch an diesem Abend wollte er nicht wirklich über seine Arbeit reden. Dresen versuchte, seinem Gast etwas zu entlocken: "Wir wollen Tipps, Til, Tipps!"

Neid sein Lieblingsthema

Til Schweiger wollte eher über das Thema Neid an diesem Abend reden: "Sei nicht neidisch und gönn’ den anderen Schauspielern ihren Erfolg. Weil dann kommt der Erfolg irgendwann zu dir. Wenn du missgünstig und neidisch bist, dann stehst du dir nur selber im Weg und das mögen die Leute auch nicht und so wirst du nie weiterkommen."

Er redet auch ab und an über seine Filme. Über das Casting für "Manta, Manta" aus dem Jahr 1991 erzählte er: "Also, das war Horror. Da war so ein Riesenaufenthaltsraum. Da waren die ganzen Möchtegern-Schauspieler drin und haben die ganze Zeit ihre Theaterübungen gemacht."

Gegen seine Kritiker schoss Til Schweiger auch: "Egal welchen Film ich gemacht hab, mit ‚Knockin’ on Heaven’s Door‘ fing das an, alles war immer Scheiße."