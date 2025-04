So intim zeigen sich Kate und William an ihrem Hochzeitstag

Das bekannteste Paar der Welt zeigt sich an seinem 14. Hochzeitstag besonders innig: Kate und William verbringen ihren besonderen Tag ... ausgerechnet in Schottland, dort, wo sie sich kennenlernten.

Es ist eine Liebesgeschichte, die bereits in ihrer Studienzeit begann. Damals verliebte sich William in seine Kate, als sie bei einer Modeshow ein leichtes, durchsichtiges Kleid trug. In den darauffolgenden Jahren datete das junge Paar, doch verbindlich wurde es nie! Die zwei trennten sich sogar zwischenzeitlich. Dabei gab William ihr den Laufpass.

Einige Up's und Down's später fand das Paar jedoch wieder zusammen. Im Jahr 2011 gaben sich die beiden offiziell das Ja-Wort. Am 29. April heirateten Kate und William.

Auf Instagram zeigt sich da Paar glücklich und ineinander gekuschelt.

Mit dem Rücken zur Kamera blicken Kate und William in die Ferne, haben die Arme eng umeinander geschlungen. Der 43-Jährige neigt seinen Kopf dabei sanft zu seiner Ehefrau. Im Hintergrund ist die beeindruckende Naturkulisse Schottlands zu erkennen.

Zu dem süßen Foto schreiben die beiden auf ihrem gemeinsamen Account: "Es ist wunderbar, wieder auf der Isle of Mull zu sein. Vielen Dank an alle für so ein herzliches Willkommen. W & C.