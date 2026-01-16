Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Zlatan Ibrahimovic mit seiner Helena Seger
© Fuhrich

Countdown

86. Hahnenkammrennen: Zlatan Ibrahimovic kommt nach Kitzbühel – HIER residiert der Star

Von
16.01.26, 18:13
Teilen

Nächstes Wochenende ist die Gamsstadt wieder Treffpunkt der High Society. Gegenüber oe24 verriet ein Insider jetzt einen ersten großen Namen. 

Der Countdown läuft! Nächstes Wochenende blickt die Ski-Welt erneut nach Kitzbühel, wenn sich die besten Abfahrer der Welt beim 86. Hahnenkammrennen die legendäre Streif hinunterstürzen. Die Gamsstadt wird dann einmal mehr zum Hotspot für Spitzensport, Glamour und große Namen aus aller Welt.

Mehr lesen: 

Wenn die Ski-Asse um Hundertstel kämpfen, geben sich auch abseits der Piste die Reichen und Schönen die Klinke in die Hand. Wie oe24 jetzt erfuhr, kehrt heuer ein besonders großer Name nach Kitzbühel zurück: Zlatan Ibrahimović. Der ehemalige Fußball-Superstar soll bereits ab Donnerstag in der Tiroler Nobel-Destination verweilen.

Zlatan Ibrahimovic Kitzbühel
© Getty

Ein Insider verrät, dass Ibrahimović im Hotel Kitzhof unterkommen soll – bestens gelegen, nur einen Katzensprung vom legendären WWP-Zelt und der Tribüne entfernt. Schon im vergangenen Jahr war der charismatische Schwede eines der beliebtesten Fotomotive und sorgte mit seinem Auftritt für reichlich Wirbel.
Natürlich dürfen auch die heimischen Stars nicht fehlen: Arnold Schwarzenegger und zahlreiche weitere Prominente werden ebenfalls in Kitzbühel erwartet. Damit ist einmal mehr für internationalen Glamour gesorgt, während auf der Streif sportlich die Post abgeht.

 


 

Hollywood-Stars erwartet

Spannend bleibt zudem die Frage, ob Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley, die derzeit ihren Skiurlaub in Tirol genießen, ebenfalls noch zum Hahnenkammrennen weiterziehen. Die Chancen stehen gut – schließlich gilt das Rennwochenende als Pflichttermin für die internationale Promi-Elite. Eines ist jedenfalls sicher: Kitzbühel steht ein heißes Wochenende bevor – auf der Piste wie auch abseits davon.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden