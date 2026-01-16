86. Hahnenkammrennen: Zlatan Ibrahimovic kommt nach Kitzbühel – HIER residiert der Star

Nächstes Wochenende ist die Gamsstadt wieder Treffpunkt der High Society. Gegenüber oe24 verriet ein Insider jetzt einen ersten großen Namen.

Der Countdown läuft! Nächstes Wochenende blickt die Ski-Welt erneut nach Kitzbühel, wenn sich die besten Abfahrer der Welt beim 86. Hahnenkammrennen die legendäre Streif hinunterstürzen. Die Gamsstadt wird dann einmal mehr zum Hotspot für Spitzensport, Glamour und große Namen aus aller Welt.

Wenn die Ski-Asse um Hundertstel kämpfen, geben sich auch abseits der Piste die Reichen und Schönen die Klinke in die Hand. Wie oe24 jetzt erfuhr, kehrt heuer ein besonders großer Name nach Kitzbühel zurück: Zlatan Ibrahimović. Der ehemalige Fußball-Superstar soll bereits ab Donnerstag in der Tiroler Nobel-Destination verweilen.

© Getty

Ein Insider verrät, dass Ibrahimović im Hotel Kitzhof unterkommen soll – bestens gelegen, nur einen Katzensprung vom legendären WWP-Zelt und der Tribüne entfernt. Schon im vergangenen Jahr war der charismatische Schwede eines der beliebtesten Fotomotive und sorgte mit seinem Auftritt für reichlich Wirbel.

Natürlich dürfen auch die heimischen Stars nicht fehlen: Arnold Schwarzenegger und zahlreiche weitere Prominente werden ebenfalls in Kitzbühel erwartet. Damit ist einmal mehr für internationalen Glamour gesorgt, während auf der Streif sportlich die Post abgeht.





Hollywood-Stars erwartet

Spannend bleibt zudem die Frage, ob Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley, die derzeit ihren Skiurlaub in Tirol genießen, ebenfalls noch zum Hahnenkammrennen weiterziehen. Die Chancen stehen gut – schließlich gilt das Rennwochenende als Pflichttermin für die internationale Promi-Elite. Eines ist jedenfalls sicher: Kitzbühel steht ein heißes Wochenende bevor – auf der Piste wie auch abseits davon.