VIP-Auflauf bei Premiere in Kitz: Skistar jetzt auch Kino-Star

Im Oktober 2024 lieferte er ein Erfolgs-Comeback. Jetzt zählt er zu den heißesten Gold-Favoriten für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Rechtzeitig davor startet sein Kinofilm. Die Premiere dazu steigt in Kitzbühel.

Blitzlichtgewitter und VIP-Auflauf sind garantiert, wenn der Ski-Paradiesvogel am Donnerstag beim Filmtheater Kitzbühel neben über den roten Teppich marschieren wird.

© Red Bull

"Er gab alles auf"

"Lucas Pinheiro Braathen - ON MY TERMS" heißt der Streifen, in dem wir alle Hintergründe zum tränenreichen Rücktritt des gebürtigen Norwegers mit 23 Jahren erfahren werden. Und wie es ihn innerlich zerriss, als Kollegen weiter um Siege und Weltcuppunkte fahren durften. Wie er wieder mit dem Training begann, seine Rückkehr für Brasilien, der Heimat seiner Mutter, vorzubereiten. Co-Produzent ist übrigens der britische Ex-Skirennläufer Charlie Raposo, der als erster Van-Deer-Athlet auch sehr gut mit Marcel Hirscher ist.

"Er gab alles auf", ist am Filmplakat zu lesen. "Für das Recht, er selbst zu sein".

Im November beim Slalom in Levi feierte Braathen seinen ersten Sieg als Brasilianer und bewies eindrucksvoll, dass wir ihn für Olympia auf der Rechnung haben müssen. Und natürlich auch für den Slalom-Klassiker in Kitzbühel, wo er mit seinem Film bereits im Vorfeld Schlagzeilen liefert.