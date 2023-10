Paukenschlag! Ski-Star beendet Karriere

24 Stunden vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden gibt Lucas Braathen überraschend das Karriereende bekannt. Auch der Klima-Streit lässt den Norweger nicht kalt.

Vor drei Jahren stand der 23-jährige Norweger in Sölden auf dem obersten Podestplatz, jetzt findet der Saisonauftakt ohne ihn statt. Völlig überraschend gab Braathen am Freitag bei der Pressekonferenz in Sölden den sofortigen Rücktritt bekannt.

Braathen: »Fühle mich das erste Mal frei«

Erst vergangene Saison holte Braathen trotz Bilddarm-OP die kleine Salom-Kristallkugel. Jetzt schmeißt er hin! "Ich bin fertig. Ich habe immer meine Träume verfolgt und das, was mich glücklich macht", so Braathen. In den letzten sechs Monaten sei er nicht mehr glücklich gewesen. "Jetzt fühle ich mich das erste Mal seit Jahren frei."

Grund seines Rücktritts sei mitunter auch der Zwist mit dem norwegischen Verband. Nachdem der Ski-Allrounder (Super-G, RTL und Slalom) in seiner Heimat für eine Kampagne der Modemarke J. Lindberg zur Verfügung stand, hagelte es Kritik. Der NSF wird von Helly Hansen ausgestattet.

Kritik an Klimapolitik der FIS

Auch mit dem FIS-Rennkalender wurde Braathen nicht warm. Die Vorbereitungen seien dieses Jahr gänzlich anders verlaufen, wie Braathen im Vorfeld des Saisonstarts bemängelte. Nach fünf Wochen Überseetraining in Neuseeland waren lediglich nur noch ein paar Trainingstage auf einem Gletscher in Norwegen zur Verfügung gestanden. "Die FIS muss Adaptierungen vornehmen. Und mit dem Klima und nicht gegen das Klima arbeiten." Man müsse die Saison mit anderen Perspektiven arrangieren. "Es ist wichtig, den Fokus zu haben, was ist gut für das Klima und gut für den Sport."