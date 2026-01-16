Dieter Bohlen trauert um seinen Vater: "Vier schlimme Monate"

Dieter Bohlen muss Abschied von seinem Vater Hans nehmen, der im Alter von 97 Jahren verstorben ist. Die Familie war in den letzten Monaten eng beisammen.

Für Dieter Bohlen war sein Vater Hans Bohlen eine prägende Persönlichkeit, die ihn durch Ruhe und Zielstrebigkeit unterstützte. Die Musik-Ikone bezeichnete ihn als „Papa“ und nennt ihn bis heute einen Mann, der ihm Werte mit auf den Lebensweg gegeben hat.

Abschied im Alter von 97 Jahren

Dieter Bohlen bestätigte auf Anfrage der BILD: „Mein Papa ist am 25. November im Alter von 97 Jahren verstorben.“ Die letzten Monate waren für die Familie emotional herausfordernd. Dieter, Ehefrau Carina und Mutter Edith standen Hans Bohlen in dieser Zeit zur Seite.

Schwere Monate der Pflege

„Es waren vier schlimme Monate davor. Ich war fast die ganze Zeit bei ihm und meiner Mutter in Oldenburg. Auch, um meiner Mutter beizustehen“, erklärte Dieter Bohlen. Die Familie nutzte die verbleibende Zeit, um im Stillen beisammen zu sein.

Letzte Lebensphase

Am Ende litt Hans Bohlen unter schwerer Demenz. Dieter Bohlen erläuterte: „Seine Organe, das Blutbild, waren eigentlich prima. Aber irgendwann kam eins zum anderen und dann wollte sein Körper nicht mehr.“