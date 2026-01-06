Wegen Silbereisen: Schlager-Star sagt Mega-Show ab – Naschenweng springt ein!

Eine Schlager-Größe sagte einen wichtigen Auftritt ab und tauschte mit der heimischen Schlager-Queen die Plätze.

Bereits im Dezember 2025 hatte der Veranstalter von «Schlager uf'm Hof» bekannt gegeben, dass Maite Kelly (46) ihren Auftritt am 6. Juni 2026 nicht wahrnehmen könne. Als Begründung wurde damals eine terminliche Überschneidung mit einer Fernsehproduktion angeführt.

Mehr lesen:

Inzwischen steht fest, worum es sich dabei handelt: Maite Kelly fehlt in Schönenbuch, weil sie zeitgleich beim «Schlagerbooom Open Air» von Florian Silbereisen (44) im Kitzbühel auftritt. Beide Veranstaltungen finden am 6. Juni 2026 statt. Ermöglicht wird die Absage durch eine vertraglich festgelegte TV-Klausel, die es Künstlerinnen und Künstlern erlaubt, bestehende Auftrittsverpflichtungen zugunsten eines großen Fernsehformats zu verschieben oder aufzulösen. Von dieser Regelung macht Maite Kelly nun Gebrauch.





Tausch mit Naschenweng

Für Ersatz ist bereits gesorgt. Die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng (35) springt ein und übernimmt den ursprünglich für Maite Kelly vorgesehenen Auftritt beim «Schlager uf'm Hof» in Schönenbuch.

Eine gewisse Ironie lässt sich dabei nicht leugnen: Melissa Naschenweng wäre ihrerseits beim «Schlagerbooom Open Air» in Kitzbühel eingeplant gewesen. Statt dort auf der Bühne zu stehen, reist sie am 6. Juni in die Schweiz und ersetzt Maite Kelly beim Open-Air-Event im Baselbiet.





Große Stars in Kitzbühel

In Kitzbühel hat Florian Silbereisen für sein Open Air ein hochkarätiges Line-up angekündigt. Neben Maite Kelly werden unter anderem Andrea Berg, Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Andy Borg, Mireille Mathieu sowie Dieter Bohlen erwartet.

Für Schweizer Fans von Maite Kelly gibt es immerhin einen kleinen Trost: Ganz abgeschrieben ist ihr Auftritt in Schönenbuch nicht. Wie der Veranstalter mitteilt, soll die Sängerin bei der Ausgabe von «Schlager uf'm Hof» im Jahr 2027 nachgeholt werden.