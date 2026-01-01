Alles zu oe24VIP
© instagram/dieterbohlen

Liebesglück

Traumhochzeit für Dieter Bohlen und seine Carina zu Silvester

01.01.26, 17:59
Teilen

Unter Palmen, im weißen Sand, mit Tränen in den Augen: Dieter Bohlen hat Ja gesagt. Still und heimlich heiratete der Pop-Titan an Silvester seine langjährige Partnerin Carina Walz. 

Nach 20 gemeinsamen Jahren haben Dieter Bohlen und Carina Walz den nächsten großen Schritt gemacht.

bohlen5
Dieter Bohlen und seine Freundin Carina Walz sind in der Oper angekommen.
© APA/Schlager

Am letzten Tag des Jahres

Am letzten Tag des Jahres gaben sich die beiden das Jawort – fernab der Öffentlichkeit, ganz für sich, wie die deutsche Bild berichtet. 

Die Traumhochzeit: 

Zwei Jahrzehnte Beziehun 

Carina Walz ist die Frau, die Bohlen einst in einem Party-Club auf Mallorca kennenlernte. Seitdem wich sie nicht mehr von seiner Seite. Zwei Jahrzehnte Beziehung, Höhen und Tiefen, ein gemeinsames Leben – nun besiegelt mit einer Hochzeit.

Carina posiert für ihren Ehemann Dieter Bohlen. 

Carina posiert für ihren Ehemann Dieter Bohlen. 

© Instagram

Start in 2026

Die Trauung fand unter Palmen statt, im weißen Sand, emotional und intim. Tränen flossen, als der Pop-Titan Ja sagte. Die heimliche Hochzeit an Silvester ist für Bohlen und Walz der wohl schönste Start ins Jahr 2026. 

Dieter Bohlen

Seit Herbst 2006 ist Dieter Bohlen glücklich mit Carina Walz liiert. Die beiden haben drei Kinder

© Getty

Nach der Hochzeit sagte Bohlen der deutschen Bild: 

  • „Mich rührt es sehr“ 
  • „Carina wollte das so. Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde. Ich find das schön“ 
  • „Wir haben gesagt: Wenn wir’s machen, dann hier. Die Malediven sind unsere Herzensinsel.“ 
  •  „Unser Sohn Maxi hat die Fotos von uns als Brautpaar gemacht."

Dieter Bohlen und Carina
September: Dieter Bohlen (59) ist zum 6. Mal Papa! Seine Lebensgefährtin Carina (29) bekam ihr zweites Kind. Laut Closer heißt der Bub Maximilian. 
© Photo Press Service, www.photopress.at

Jetzt haben die beiden ihre Liebe mit dem Bund der Ehe besiegelt.

