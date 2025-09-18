Dieter Bohlen gesteht: "Ich merke mir den Text von 'Cheri, Cheri Lady nicht'"

Dieter Bohlen startet am 26. September seine große Arena-Tour „Jetzt oder Nie“ – und die Fans dürfen sich auf Party, Überraschungen und jede Menge Modern-Talking-Hits freuen – live, echt und ohne Playback.

Der Pop-Titan ist zurück auf der Bühne: Am 26. September startet Dieter Bohlen seine große Arena-Tour „Jetzt oder Nie“. Neun Konzerte sind geplant – mit Nostalgie, Überraschungen und garantiert guter Stimmung.

Fit für die Bühne

Um sich vorzubereiten, verbrachte der Modern-Talking-Erfinder den Sommer mit Sport auf Mallorca. „Fünfzig Tage lang habe ich wirklich jeden Tag zwei bis drei Stunden Tennis gespielt“, erzählt er gegenüber Bild. Das Ergebnis: fünf Kilo weniger auf den Rippen – und ein besseres Spiel am Platz. „Das war wie eine Kur. Ich fühle mich richtig fit. Nur sagen jetzt alle, ich sei zu dünn“, meint Bohlen schmunzelnd. „Aber keine Sorge: Das esse ich mir wieder drauf.“

Zwischen Abschied und Aufbruch

Ob es seine letzte Tour sein wird? Ganz ausschließen will Bohlen das nicht. „Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache“, sagt er. Gleichzeitig schwärmt er vom Live-Gefühl: „Es ist wie im Fußball. Du kannst ein Match im Fernsehen sehen – aber die Stimmung im Stadion ist eine ganz andere. Für die Fans und für mich.“ Nach Jahrzehnten im Studio habe er gemerkt, dass er wieder raus müsse. „Da sitzt man allein im Dunkeln. Mit der Band unterwegs zu sein, im Nightliner, das ist ein ganz anderes Leben.“

Familie an seiner Seite

Zum Auftakt in Hamburg erwartet Bohlen ein ganz besonderes Publikum: seine Familie. „Da kommen alle – meine Tochter bringt gleich eine ganze Gruppe mit, die ihren Papa endlich mal live sehen wollen. Das ist für mich wunderschön.“ Auch seine große Liebe Carina soll, wann immer möglich, dabei sein.

Probleme mit Song-Text

Die Fans können sich auf „95 Prozent Modern Talking“ freuen, dazu ein Medley seiner Blue-System-Songs. Und auch Dieter Bohlen pur: „Ich stelle mich alleine mit der Gitarre in die Mitte der Halle. Damit jeder sieht: Bei mir ist wirklich alles echt. Kein Playback.“ Fehler seien dabei nicht ausgeschlossen. „Manchmal vergesse ich eine Harmonie oder Teile vom Text. ‚Cheri, Cheri Lady‘ muss ich mir auch nach 40 Jahren noch anschauen. Aber das ist eben live.“

Musik als Ablenkung

In den zweieinhalb Stunden seiner Show will Bohlen vor allem eines: gemeinsam mit den Fans feiern. „Mein Ziel ist es, die Menschen ein bisschen abzulenken von all dem Mist da draußen. Wir singen zusammen ‚Brother Louie‘ und erinnern uns an eine Zeit, die für viele besser war.“