RTL hat Sido 1 Million für DSDS-Job angbeoten

Sido sorgt mit einer heftigen Aussage für Aufsehen. Angeblich hatte RTL dem Rap-Superstar eine Million Dollar für den Posten als DSDS-Juror an der Seite von Dieter Bohlen angeboten, was er dennoch abegelehnt hatt.

In der nächsten Staffel DSDS wird Dieter Bohlen wieder als Jury-Boss im Stuhl sitzen. Neben ihm werden in Staffel 22 Bushido und Isi Glück Platz nehmen. Besonders brisant ist nun allerdings eine Aussage von Bushidos langjährigem Rivalen Sido.

Der Rapper behauptet, dass er ein Angebot von RTL erhalten habe in Höhe von einer Million Euro. Eine Menge Geld für ein paar Abende, könnte man meinen. Doch im Podcast mit Twitch-Streamer Max Schradin erklärt der ehemalige „Die große Chance“-Juror, dass RTL mehrfach angefragt habe.

Sido will stets eine Million Euro Gage gefordert haben und war der Annahme, dass der Sender das nie im Leben zahlen würde. Doch eines Tages soll das gewünschte Offert in der entsprechenden Höhe tatsächlich auf dem Tisch gelegen haben. „Wir wollen 1.004.360 Euro, weil Pétrus (eine Flasche Wein d. Red.) 4.360 kostet“, behauptet der Musiker.

Selbst diese Forderung soll der Sender bereit gewesen sein zu erfüllen, dennoch gab es von Sido die Absage. Die deutsche BILD hat bei RTL nachgefragt und bekam ein klares Dementi als Antwort. „Die Anfrage ist viele Jahre her und zu den Gagen äußern wir uns nicht.“ Allerdings gesteht der Rapper auch, dass er sich nie an der Seite von Bohlen gesehen habe.