DAS gab es in der DSDS-Geschichte noch nie!

Der Dreh zur Kult-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" hat begonnen. Doch die mittlerweile 21. Staffel bringt auch Änderungen mit sich.

Auch jene, die es so bei DSDS vorher noch nicht gegeben hat, wie "inTouch" berichtet.

DSDS-Castings finden erstmals im Europa-Park Rust statt

In der kommenden Staffel hat sich nicht nur das Jury-Panel mit Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana verändert, sondern auch der Veranstaltungsort der Castings. Erstmals finden die Auditions im Europa-Park in Rust statt..

Dieter Bohlen, das dienstälteste Mitglied der Jury, zeigt sich begeistert über die Wahl des neuen Austragungsortes: "Wir sind bei DSDS immer auf der Suche nach einzigartigen Locations für unsere Jurycastings. Daher freue ich mich riesig, dass wir jetzt zum allerersten Mal im Europa-Park in Rust sind".

"Der Park steht für Weltklasse-Entertainment und Überraschungen an jeder Ecke. Alles das wollen wir mit unseren Kandidaten bei unseren Zuschauern auch erreichen. Es wird das abwechslungsreichste Casting ever", so Bohlen.

Aufhebung der Altersgrenze

Bewerber mussten bisher in der Regel zwischen 16 und 30 Jahren alt sein. Selten wurden auch mal Kandidaten bis 40 zugelassen. Erstmals in der Geschichte des Formats gibt es nun keine Altersgrenze nach oben mehr.

"Der älteste Kandidat in diesem Jahr ist 92 Jahre alt", so ein RTL-Sprecher gegenüber "n-tv".

Auch Pietro Lombardi ist begeistert von den neuen Entwicklungen: "Schon am ersten Drehtag kann ich sagen: Das wird eine ganz besondere Staffel. Endlich gibt es keine Altersgrenze mehr. Heute waren schon einige ältere Kandidatinnen und Kandidaten da, die wirklich alles gegeben und richtig abgeliefert haben."

Auch Jury-Neuzugang Loredana freut sich: "Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf etwas gefasst machen"

Beatrice Egli kehrt zu ihren Anfängen zurück

Für Beatrice Egli ist der Europa-Park in Rust ein Ort der Erinnerung und des Wiedersehens: "Diesen Tag werde ich so schnell nicht wieder vergessen. Vor über zehn Jahren hat genau hier meine Reise begonnen. Daher war es für mich ein ganz besonderer Moment, als ich mich heute zum ersten Mal ans Jury-Pult gesetzt habe. Ich sauge gerade alles auf und freue mich auf viele interessante und talentierte Kandidatinnen und Kandidaten."

Das genaue Startdatum der 21. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" steht noch nicht fest, aber eins ist sicher: Die kommende Staffel verspricht definitiv wieder für Überraschungen zu sorgen.