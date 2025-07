Fan-Protest gegen DSDS-Jury: Kommt Ikke Hüftgold statt Bohlen?

Der Pop-Titan soll dem Ballermann-Star weichen. Kann das bald die DSDS-Realität werden? Dieter scheint immer unbeliebter bei den Fans zu werden.

Die neue DSDS-Jury steht fest: Dieter Bohlen (71) bleibt der unumstrittene Chef am Jurypult, an seiner Seite sitzen in der kommenden Staffel Rapper Bushido (46) und Schlagerstar Isi Glück (34). Doch bei den Fans sorgt eine ganz andere Personalie gerade für mächtig Gesprächsstoff: Sie wollen Ikke Hüftgold (48) – und zwar unbedingt!

Ikke Hüftgold entfacht Fan-Wirbel

Auslöser des Hypes ist ein kurzer Instagram-Clip von Isi Glück. Darin steht sie zusammen mit Ikke Hüftgold vor dem bekannten DSDS-Logo und ruft auf: „Wo sind die Talente des Partyschlagers? Ab zum Casting von DSDS!“

Kaum online, überschlugen sich die Kommentare. Die Fans haben eine klare Meinung: Ikke gehört in die Jury! „Schmeißt den Bohlen raus und nehmt Ikke. Der erfolgreichste Ballermann-Produzent. Da hat der Gewinner wenigstens eine Chance, länger im Rampenlicht zu bleiben!“, schreibt ein User überzeugt. Ein anderer erklärt: „Wenn Ikke statt Bushido in der Jury sitzen würde, würde ich es gucken!“

Und ein Dritter legt nach: „Ikke soll den Bohlen ablösen.“ Eine Ansage, die Dieter Bohlen vermutlich nicht gerade gerne hören dürfte.

Dieter Bohlen bleibt vorerst gesetzt

Kein Zweifel: Ikke Hüftgold hat das Publikum hinter sich. Viele wünschen sich den Partysänger und Produzenten als frischen Wind in der Show – ja, sogar als Ersatz für den Poptitan höchstpersönlich.





Doch dass Bohlen freiwillig Platz macht, scheint nahezu ausgeschlossen. Schließlich gilt er als das Gesicht der Show. Als er in einer Staffel von Florian Silbereisen (43) vertreten wurde, gingen die Quoten spürbar nach unten. Ob RTL sich so ein Experiment noch einmal traut?

Ganz vom Tisch ist eine Ikke-Hüftgold-Jury-Überraschung allerdings nicht. Denn in diesem Jahr sitzen bisher nur drei Juroren am Pult – in anderen Staffeln waren es auch schon vier. Vielleicht hält RTL ja doch noch ein Ass im Ärmel. Die Fans jedenfalls wären begeistert.