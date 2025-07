Blitz-Liebe nach Ehe-Aus: DSDS-Star Menowin Fröhlich schockt mit neuer Freundin

Der Sänger überrascht nach seinem plötzlichen Ehe-Aus und Seitensprung-Gerüchten mit einem Liebes-Outing auf Instagram.

Nach einer öffentlich ausgetragenen Trennung und wochenlangen Spekulationen bringt Menowin Fröhlich (37) nun Licht ins emotionale Chaos: Der frühere DSDS-Finalist zeigt sich erstmals ganz offen mit einer neuen Frau an seiner Seite. Am 9. Juli postete er auf Instagram ein inniges Pärchenfoto – und machte damit seine neue Beziehung offiziell.

"Wir werden nie aufgeben"

Auf dem Bild ist der Sänger eng umschlungen mit einer brünetten Unbekannten zu sehen. Wer die Frau ist, hat Menowin bisher nicht verraten. Dafür macht er mit seinen Worten deutlich, wie ernst es ihm offenbar ist: „Egal, was kommen mag, egal, wer gegen uns ist, wir werden nie, nie, nie aufgeben. Wir werden es durchziehen!“, schreibt er kämpferisch unter das Foto – ergänzt um die Hashtags #jesus #god.

Kritik nach Blitz-Liebes-Outing

Die Veröffentlichung sorgt für Aufsehen – auch, weil sie nur wenige Wochen nach dem Ehe-Aus mit Senay Ak (34) erfolgt. Bereits ein früheres Bett-Selfie hatte für Spekulationen und Kritik gesorgt. Einige Follower warfen dem Reality-Star vor, sich zu schnell in eine neue Beziehung gestürzt und zu rasch die Öffentlichkeit gesucht zu haben. Um den Shitstorm zu begrenzen, hat Fröhlich die Kommentarfunktion unter seinem neuesten Post deaktiviert.

Seitensprünge?

Die Trennung von Senay Ak verlief alles andere als harmonisch. In sozialen Netzwerken hatte Fröhlich Betrugsvorwürfe gegen seine Ex erhoben. Diese wies die fünffache Mutter im Interview mit RTL entschieden zurück: „Ich habe ihn nicht betrogen. Das würde ich auch nie tun.“ Sie kündigte an, auf etwaige „Beweise“ ihres Ex gespannt zu sein – und konterte vielsagend: „Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.“

Eine lange Beziehung geht zu Ende

Menowin Fröhlich und Senay Ak waren insgesamt 14 Jahre lang ein Paar, davon fast sechs Jahre verheiratet. Fünf gemeinsame Kinder verbindet das einstige Paar, zuletzt hatten sie im März 2024 Zwillingsmädchen bekommen – nur wenige Monate vor der endgültigen Trennung.

Bereits kurz danach hatte Fröhlich ein weiteres Foto gepostet, auf dem er die Hand einer Frau hielt – begleitet von religiösen Danksagungen und der Bezeichnung „Engel“. Damals stritt er jedoch noch ab, wieder vergeben zu sein.

Jetzt ist es offiziell – doch der Weg dorthin bleibt turbulent.