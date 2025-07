DSDS-Jurorin Isi Glück zieht für den Playboy blank

Die Partysängerin zeigt sich erstmals hüllenlos und verbindet ihre freizügigen Fotos mit einer klaren Botschaft an alle Frauen: „Wir leben nur einmal – also trau dich!

Ballermann-Star Isi Glück zeigt sich so freizügig wie nie: Die Sängerin, die sonst im „Megapark“ für Party-Stimmung sorgt, hat für den deutschen „Playboy“ blankgezogen. Und die heißen Fotos entstanden stilecht dort, wo sie sich zuhause fühlt – auf Mallorca, in einer luxuriösen Finca.

Mehr lesen:

"Die ersten zehn Minuten waren schon komisch"

Zunächst sei es eine Überwindung gewesen, sich zum ersten Mal nackt vor Fremden zu zeigen. „Die ersten zehn Minuten waren schon komisch“, gesteht Isi. „Aber danach war es total entspannt.“ Kein Wunder: Die Sängerin präsentiert sich auf den Bildern topfit und sportlich – ganz so, wie sie auch privat lebt. „Ich mache viermal pro Woche Krafttraining, und meine Auftritte sehe ich als Cardiotraining“, erzählt die 33-Jährige. „Sport hilft mir, auf andere Gedanken zu kommen, und ich liebe es, mich fit und stark zu fühlen.“





"Mach das, worauf du Lust hast!"

Doch Isi Glück will mit ihrem Playboy-Auftritt mehr, als nur schöne Bilder liefern. Ihr Shooting verbindet sie mit einer klaren Message an alle Frauen: „Mach das, worauf du Lust hast! Wir leben nur einmal, und später bereut man meistens die Dinge, die man nicht gemacht hat, mehr als die, die man gewagt hat.“

Mit dieser Einstellung hat Isi bereits Geschichte geschrieben: Sie rockt nicht nur regelmäßig die großen Partybühnen Mallorcas, sondern schaffte es als erste weibliche Party-Sängerin überhaupt mit ihrem Album an die Spitze der deutschen Charts. „Das war ein Meilenstein für mich und mein Team“, sagt sie stolz. „Die Menschen lieben Party-Schlager, und ich freue mich, dass unser Genre immer kommerzieller wird.“





DSDS-Traum

Doch die Karriereleiter steigt für die Sängerin weiter steil nach oben. Isi Glück wird künftig in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ sitzen. Und im Herbst wartet der nächste Traum: „Im November spiele ich mein erstes eigenes Konzert in der Westfalenhalle in Dortmund. Das ist für mich ein riesiges Highlight!“

Ein echter Lauf für die Ballermann-Queen – die jetzt nicht nur die Bühne, sondern auch die „Playboy“-Seiten erobert.