Kim Gloss unter Tränen: "Ich hatte zwei Fehlgeburten"

Für die einstige DSDS-Kandidatin war das erste Halbjahr 2025 voller Höhen und Tiefen. Doch schon in der Vergangenheit erlitt Kim Gloss schwere Schicksalsschläge

Es hätte ihr glücklichstes Jahr werden sollen – doch für Kim Gloss (32) lagen 2024 Freud und Leid oft erschreckend nah beieinander. Erst die Schockdiagnose Hirntumor, dann die lebensrettende Operation. Und schließlich die nächste große Nachricht: eine erneute Schwangerschaft.

Jetzt hat die ehemalige DSDS-Kandidatin ein weiteres, bisher unbekanntes Kapitel ihrer schweren Zeit öffentlich gemacht: Vor ihrer Hirn-OP erlitt Kim gleich zwei Fehlgeburten – in kurzer Folge. Gegenüber RTL zeigte sich die Sängerin offen wie nie. Unter Tränen erzählt sie: „Was viele auch nicht wussten, (…) dass ich vor der OP auch zweimal schwanger war und dass das dann nicht geklappt hat.“

Verzweiflung: "Es sollte einfach nicht sein"

Während sie die erste Fehlgeburt noch einigermaßen gefasst hinnehmen konnte, stürzte sie die zweite in tiefe Verzweiflung. „Beim ersten Mal hab ich gesagt: ‚Okay, sollte nicht so sein, da war vielleicht was nicht in Ordnung.‘ Aber beim zweiten Mal dachte ich: ‚Warum jetzt zweimal hintereinander, auch noch im selben Zeitraum?‘“

Trotz eingehender Untersuchungen konnten die Ärzte keine konkrete Ursache finden. Doch Kim versucht, in allem auch etwas Sinn zu sehen. Rückblickend glaubt sie: „Es sollte einfach nicht zu diesem Zeitpunkt sein. Ich dachte, ich wäre schwanger, und dann hätten diese Wachstumshormone vielleicht auch den Tumor wachsen lassen. Vielleicht hätte ich die OP dann gar nicht mehr machen können.“

Große Angst

Zwei Monate nach ihrer Operation jedoch kehrte das Glück zurück: Kim wurde erneut schwanger. Doch die Angst begleitete sie weiterhin. „Jedes Mal, wenn ich auf Toilette gegangen bin, hatte ich Angst, dass das wieder vorbei ist“, gesteht sie.

Trotz aller Sorgen ging diesmal alles gut: Im März 2025 brachte Kim Töchterchen Rosa gesund zur Welt – ein Lichtblick nach Monaten voller Ängste und Schmerzen.

Ganz problemlos verlief jedoch auch diese Schwangerschaft nicht. Zwischenzeitlich musste Kim ins Krankenhaus, kämpfte erneut mit gesundheitlichen Problemen. Umso größer ist nun ihre Erleichterung, ihre kleine Familie endlich im Arm halten zu können.