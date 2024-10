DSDS-Star Kim Gloss: Schwanger nach Tumor-Schock

Die Sängerin hat wundervolle Neuigkeiten für ihre Instagram-Follower

Im Juli 2023 war bei Kim Gloss (32) nach einem schrecklichen Sportunfall, bei dem eine zehn Kilogramm schwere Hantel ihr Gesicht traf, ein gutartiger Tumor im Kopf entdeckt worden. Anfang des Jahres musste sich der DSDS-Star dann einer komplizierten Operation unterziehen. Doch es ist alles gut ausgegangen und die Sängerin hat wieder Grund zur Freude. Denn wie sie auf Instagram verkündet, erwartet sie ihr drittes Kind.

Ein neues Kapitel

"New chapter", also "Neues Kapitel" schreibt sie zu einem ausgefallenen Clip, der Privataufnahmen von Kim und ihrer Familie zeigt. Am Ende wird ein Polaroidbild vom Babybauch gezeigt.

Mit ihrem Mann Alexander Baliaikin hat Gloss bereits Tochter Golda (2). Aus der Beziehung mit Rocco Stark hat sie noch Tochter Amelia (11) Auch ihr Mann hat Kinder aus einer früheren Beziehung mitgebracht. Die Follower auf Instagram freuen sich jedenfalls mit dem Paar: "Oh mein Gott, waaas?! Wie konntest du das geheim halten. Ahhh...ich freue mich so für euch", schreibt eine Userin. Über 41.000 Menschen gefällt das Posting.