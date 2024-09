Dieter Bohlen: Blutvergiftung und Fast-Amputation!

Der erfolgreiche Produzent hätte fast sein Bein verloren.

Im TV reißt er flotte Sprüche, auf Insta inszeniert er sich cool und jugendlich: Poptitan Dieter Bohlen (70) wirkt immer so, als könnte ihn gar nichts umhauen!

Mehr zum Thema

Doch das ist ganz anders, unlängst brachte ihn eine kleine Wunde gänzlich aus der Fassung! Der 70 Jahre alte Jury-Chef von DSDS wurde unlängst schwer nervös, als er sich eine kleine blutende Wunde zuzog. Nur eine kleine Abschürfung im Zuge der Castings für die Musikshow.

Blutvergiftung

Bohlen allerdings geriet fast in Panik, rief nach Desinfektionsmittel: „Ist nicht schlimm. Aber ich habe keinen Bock auf eine Blutvergiftung. Das hatte ich vor Kurzem, das brauch’ ich nicht noch mal!“ Hoppla! Wann hatte er was? Gegenüber der Bild klärt er auf: „Eigentlich wollte ich nicht, dass das jemand mitbekommt, aber ich habe eine Höllenangst vor einer Blutvergiftung und deshalb habe ich so bei DSDS reagiert.“

© Getty Images ×

Verletzung am Knie

Vor wenigen Wochen verletzte sich Bohlen beim Tennisspielen am Meniskus. Den ließ er dann in einer Schnell-Klinik behandeln: "aber mein Knie wurde immer dicker." Die Ärzte punktierten - ohne Erfolg aber mit starken Schmerzen. "Als mich Carina nach neun Tagen wieder hingebracht hat, haben die nur doof geguckt und meinten: Wir können nichts mehr machen, du musst sofort in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Ich war da schon fast ohnmächtig.“

Sepsis

Es folgte eine Not-OP, weil seine Entzündungswerte über 200 lagen - im Vergleich zu gesunden 5 Milligramm pro Liter Blut. Anfänglich sei nicht klar gewesen, ob sein Bein zu retten ist, denn er hatte fünf verschiedene Keime. Doch er überstand es dank eines tollen Arztes. Es folgten zwei Wochen Therapie mit Antibiotika und drei Monate Reha. Mittlweiele kann er sogar wieder Tennis spielen!