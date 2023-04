Katja Krasavice enthüllt heftige Dinge über Dieter Bohlen!

Die 20. Staffel von " Deutschland sucht den Superstar " ist zu Ende. Sem Eisinger aus Frankfurt am Main setzte sich dabei gegen Monika Gajek (21), Kiyan Yousefbeik (25) und den Schweizer Lorent Berisha (19) durch.

Katja Krasavice rechnet mit Dieter Bohlen ab

"DSDS": Sem Eisinger ist der Superstar 2023

Während die Kandidaten alles gaben, rumorte es in den letzten Woche ordentlich in der Jury. Zwischen Dieter Bohlen und Sängerin Katja Krasavice kam es immer wieder zu Unstimmigkeiten und Sticheleien. Bereits seit einiger Zeit ist darum klar, dass es keine weitere Staffel mit Katja geben wird. „Er redet nur mit den Männern. Dieter respektiert Frauen nicht. Er ist einfach nur peinlich“, so Katja gegenüber der BILD . "Wir waren wie eine Familie. Bis mir klar wurde, Dieter ist ein Narzisst und hat keinerlei Empathie für andere Menschen.“

Bohlen: Sing er nicht live?

Auf Instagram legt Katja noch einmal ordentlich nach. So sollen enge Mitarbeiter des Poptitans zu ihr gekommen sein, sich beschwert haben. Dann erhebt sie auch noch heftige Vorwürfe! Dieter Bohlen soll nicht selber singen, sondern mit einem vollen Playback arbeiten! Etwas, dass er bei seinen Kandidatinnen absolut verteufelt. Im Licht seiner neuen Tour ist das besonders heftig, zahlen die Besucher etwa für Musik vom Band?

So war Bohlens Auftakt der Comeback-Tour

Dieter Bohlen (69) ist zum Auftakt seiner Comeback-Tour von seinen Fans in der Berliner Max-Schmeling-Halle gefeiert worden. Der Sänger, Produzent und Juror der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekam am Sonntagabend reichlich Applaus, es wurde geschunkelt. Es soll die letzte Tour sein, die Bohlen mit seiner siebenköpfigen Band bestreitet, wie er vor dem ersten Auftritt ankündigte.