Verraten: SO unfassbar reich ist 'Poptitan' Dieter Bohlen

Poptitan Dieter Bohlen hat sich ein beachtliches Vermögen angehäuft. Und zwar so!

Er ist seit Jahrzehnten im Musikbusiness erfolgreich und seit vielen Jahren ein fixer Bestandteil im Casting-TV. Dieter Bohlen weiß, wie er sich und seine Arbeit vermarktet.

Alter Hase im Business

Bohlen hat bereits in den 1970er Jahren bei einem Musikverlag gearbeitet und - damals noch nicht besonders erfolgreich - Songs geschrieben und Lieder komponiert. Mit der Formation Modern Talking ging es für ihn dann in den 1980er Jahren richtig los. Die Nummern: "Your're My Heart, You're My Soul" oder Cheri, Cheri Lady" sind bis heute gern gehörte Partykracher, von denen er finanziell zehrt und waren Nummer-1-Hits. Er produzierte auch Hits für Stars wie Andrea Berg, Yvonne Catterfeld sowie mehrere Song-Contest-Songs (u.a. für Tony Wegas oder nIno den Angelo).

TV-Karriere

Im Jahr 2002 startete er dann eine TV-Karriere: Als Jury-Chef der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Seine harschen, oft ordinären Witze sind sein Markenzeichen geworden. Doch, wie viel Kohle hat der 69-Jährige angehäuft? Laut dem "vermoegensmagazin.de" soll Bohlen rund 135 Millionen Euro besitzen!

Werbedeals gerne mit seiner Carina!

So kommt Bohlen zu seiner Kohle