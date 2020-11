Pop-Titan Dieter Bohlen heizt Spekulationen um eine Hochzeit mit Carina an.

DSDS-Urgestein Dieter Bohlen und seine Freundin Carina Walz sind seit 2013 zusammen, haben miteinander zwei Kinder. Bislang sind keine Skandale des Paares an die Öffentlichkeit gedrungen, sie wirken immer sehr harmonisch miteinander. Seit einiger Zeit tobt sich Dieter Bohlen auf Instagram aus. Dort gewährt er seinen Fans Einblick in sein Privatleben. Immer wieder postet er auch lustige Aufnahmen mit Carina.

Bohlen: Geheimhochzeit mit seiner Carina?

Nun haben Fans bei einer Fragerunde nachgehackt. Seid ihr etwa verheiratet, wollen einige wissen. Bohlen ist überrascht, dass so viel Interesse an seinem Beziehungsstatus besteht und kommentiert in einer Insta-Story: „Würde es einen Unterschied machen?“ Die Fans sind sich darum nun sicher: Das Kommentar ist der Beweis, dass längst eine Geheimhochzeit – bestimmt auf Mallorca – stattgefunden habe.