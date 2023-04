Nadja Abd el Farrag erzählt in einer Sendung, was für ein Tyrann Bohlen ist.

Noch vor Kurzem haben sich Freunde große Sorgen um Nadja Abd el Farrag aka Naddel (58) gemacht. Die Ex von Poptitan Dieter Bohlen war verschwunden - einige Wochen ohne ein Lebenszeichen!

Ausgenommen & verarscht, jetzt verschwunden: Sorge um Naddel!

Naddel: Das Geheimnis ihrer weißen Zähne

"Verarscht und ausgenommen"

Es gab sogar einen verzweifelten Aufruf via Instagram, um Nadja zu erreichen. Aus dem Posting ging auch hervor, dass "Nadja in den letzten Jahren von ihren sogenannten BeraterInnen komplett verarscht und ausgenommen" wurde. Mittlerweile ist sie wieder aufgetaucht, erzählt nun aber die Geschichte einer früheren Schieflage. Nämlich jener zwischen ihr und Dieter Bohlen. In der Sendung von Andreas Ellermann, dem Lebensgefährten von Patricia Blanco, packt Naddel aus, wie die Bild berichtet.

© Getty Images ×

Nadja und Dieter bei einem Auftritt von Blue System

"Dieter wollte keine Putzfrau"

Elf Jahre war Abd el Farrag mit Bohlen zusammen, währenddessen: "Ich habe den ganzen Haushalt geschmissen. Das volle Programm mit allem, auch die Tiere. Wir hatten vier Hunde , zwei Pferde. Am schlimmsten war das Fensterputzen. Dieter wollte keine Putzfrau." Tantiemen für ihre Tätigkeit als Sängerin bei "Blue System" gibt es auch nicht für Nadja. "Ich bekam kein Geld. Als ich auszog, gab's keinen Cent." Bohlens Begründung: "Du hast genug Geld verdient durch mich."

Katja Krasavice: Fake-Vorwürfe gegen Bohlen: Wenn das stimmt, sind Fans sauer

Bohlen hat ihr geschadet

Das stimme nicht, sagt Naddel. Ihre Beziehung zu Bohlen habe eher geschadet. 2001 kam das endgültige aus zwischen Nadja und Dieter - nach einem ständigen hin und her. "Wir telefonierten vielleicht noch fünf Mal. Es gab ein Treffen, aber da kam es gleich wieder zum Skandal. Das wars." Derzeit lebe sie von der Sozialhilfe, wie die Bild herausgefunden hat. Ellermann möchte ihr nun allerdings eine Wohnung und einen Mini-Job besorgen.

Das Interview läuft am Sonntag bei „Ellermanns Welt“ auf Hamburg 1 um 19.45 Uhr und 21.45 Uhr