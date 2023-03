Freunde suchen Naddel über Instagram: 'Melde dich, wir vermissen dich!'

Große Sorge um Nadja Abd El Farrag . Der TV-Star ist seit vier Monaten verschwunden, auch für ihre Freunde nicht zu erreichen. Diese haben sich nun via ihrer Insta-Seite zu Wort gemeldet, denn die Verzweiflung ist groß.

Wurde komplett verarscht

Daniel, ihr Social-Media-Betreuer schreibt in einem Statement: "Nur so viel Nadja wurde in den letzten Jahren von ihren sogenannten Berater/innen komplett verarscht und ausgenommen. All das haben wir nun mittlerweile aufgearbeitet und es werden sich Anwälte und Gerichte damit beschäftigen um diese Personen zur Rechenschaft zu ziehen."

Doch alles sei egal, den es gehe Daniel und ein paar anderen, die das Statement gezeichnet haben nur darum, zu wissen, dass es Nadja gut geht. "Wir sind dir nicht böse und verurteilen dich nicht, wir wollen einfach nur das du dich bei uns meldest, alles andere kriegen wir hin. Wir sind für dich da. Wir werden dafür sorgen das du das bekommst was dir zusteht. Seit vier Monaten kein Lebenszeichen von dir. Melde dich bitte bei uns! Wir vermissen dich."

Neuanfang 2022

Die 58-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder damit zu kämpfen, sich eine Existenz aufzubauen. 2022 wollte sie einen Neuanfang wagen, als Dekorateurin. Damals sagte sie der Bild, sie habe ein Händchen dafür. Doch es wurde still um sie.