Diese Kandidaten sind dabei, wenn es wieder heißt 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus'.

Dieses Jahr war das Dschungelcamp pandemiebedingt nur in sehr reduzierter und, geben wir es offen zu, fader Version zu sehen. Es fand in Deutschland in einem Studio statt und konnte die Fans nicht wirklich überzeugen.

Dschungelcamp: 9 Promis und eine Bohlen-Ex

Darum soll 2022 alles anders werden und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", aka das Dschungelcamp wieder in gewohnt ekeligem Glanz stattfinden. Die Bild hat bereits Informationen, wer in der nächsten Staffel ums Ekele-Essen und um Gruselprüfungen rittern wird.

IBES: Sie sind dabei