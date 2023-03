Neue Details im Fall der Verschwundenen Moderatorin Nadja Adb el Farrag.

Das Verwirrspiel um Nadja Adb el Farrag wird immer bizarrer. Mittlerweile gibt es Zeugen, die sich via Bild gemeldet haben und glaubhaft versichern können, Nadja gesehen zu haben. In der Umgebung ihrer Wohnung im Stadtteil Bramfeld sei sie mit ihrem Hund beim Spazieren gesehen worden. Sie soll abgemagert gewesen sein und kränklich wirken. Trotzdem machen sich die Freund der 58-Jährigen weiterhin große Sorgen.

Stalker-Alarm?

Seltsam ist auch eine Angelegenheit, die sich bereits im November 2022 ereignet haben soll. Es kam bei ihrer Adresse zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine ehemalige Beraterin von Nadja alkoholisiert vor deren Türe gestanden habe. Nadja hat keine Anzeige erstattet, aber möglich ist es, dass sie aufgrund dieses Zwischenfalls untergetaucht ist.

Naddel: Chronik des Verschwindens

Zuvor hatten sich Freunde große Sorgen um Nadja Abd El Farrag gemacht: Der TV-Star war seit vier Monaten verschwunden, auch für ihre Freunde nicht zu erreichen. Diese haben sich via ihrer Insta-Seite zu Wort gemeldet, denn die Verzweiflung war groß.

Wurde komplett verarscht

Daniel, ihr Social-Media-Betreuer schreibt in einem Statement: "Nur so viel Nadja wurde in den letzten Jahren von ihren sogenannten Berater/innen komplett verarscht und ausgenommen. All das haben wir nun mittlerweile aufgearbeitet und es werden sich Anwälte und Gerichte damit beschäftigen um diese Personen zur Rechenschaft zu ziehen."