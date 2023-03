Naddel verschwunden – jetzt gibt es erstes Lebenszeichen!

Seit Monaten fehlt von Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als Naddel, jede Spur. Fans und Bekannte machen sich große Sorgen um die 58-Jährige – doch Naddel ist offenbar gar nicht verschollen.

Tagelang wurde im Netz über Naddels Verbleib spekuliert. Ihr Social-Media-Betreuer Daniel behauptete etwa in einem Statement, dass sie von ihren Beratern "komplett verarscht und ausgenommen" worden sei. Für weitere Verwirrung sorgte ein Posting auf Naddels Instagram-Seite just an ihrem Geburtstag am 5. März, das jedoch kurze Zeit später wieder verschwunden war. RTL spekuliert, dass sie den Post gar nicht selbst verfasst hat und derzeit aus ganz bestimmten Gründen bewusst untergetaucht ist.

Nun lässt RTL die Fans aufatmen: Wie der Sender erfahren haben will, soll es Nadja gut gehen. Und nicht nur das: Die Ex von Pop-Titan Dieter Bohlen soll auch erst vor wenigen Tagen gesichtet worden sein. Ein Nachbar soll Naddel am Mittwoch (22. März) gesehen haben.

Über die Umstände ihres Verschwindens von der Bildfläche herrscht jedoch weiterhin Rätselraten ...