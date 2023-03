Neue Details zu Naddels Verschwinden

Große Sorge um Nadja Abd El Farrag. Der TV-Star ist seit vier Monaten verschollen, auch für ihre Freunde nicht zu erreichen. Nun gibt es neue Details um Naddels Verschwinden, welche teilweise für Beunruhigung sorgen.

Große Sorge um Nadja Abd El Farrag. Der TV-Star ist seit vier Monaten verschwunden, auch für ihre Freunde nicht zu erreichen.

Nun gibt es neue Details. Denn Freunde haben eine Vermutung, wo sich Naddel aufhalten könnte. Nachdem Nadja seit Monaten kein Lebenszeichen von sich gegeben hatte, haben Freunde jetzt eine Theorie: Denn nach den schwierigen Monaten, welche Naddel hinter sich hat, könnte sie bei ihrer Mutter oder bei ihrer Schwester untergetaucht sein.

Kein Lebenszeichen

Dabei ist aber dennoch einiges seltsam. Denn niemand der Familie äußerte sich bislang zu den Gerüchten. Selbst die "Bild", welche die Kontaktdaten zu Nadja und ihrer Familie hat, konnte weder Nadjas Mama, noch ihre Schwester telefonisch erreichen. Und Naddel selbst: Ihr Handy ist bereits seit Monaten abgedreht.

Zuhause ist sie jedenfalls nicht. Denn die Türe wurde bis heute nicht geöffnet und auch Nachbarn hätten sie eine gefühlte Ewigkeit nicht gesehen.

Wohnung schon leer?

Besonders skurril: Nach Informationen der "Bild" soll Naddel vor ihrem Verschwinden einen Großteil ihrer Besitztümer bei ihrem Freund Daniel eingelagert haben. Doch nicht einmal er weiß mittlerweile, wo sich seine Freundin befindet.

Wurde komplett verarscht

Eingeloggt in Naddels Instagramaccount meldet er sich nun nicht nur all ihren Fans, sondern auch an sie selbst:

"Nur so viel Nadja wurde in den letzten Jahren von ihren sogenannten Berater/innen komplett verarscht und ausgenommen. All das haben wir nun mittlerweile aufgearbeitet und es werden sich Anwälte und Gerichte damit beschäftigen um diese Personen zur Rechenschaft zu ziehen."

Freunde in Sorge

Doch alles sei egal, den es gehe Daniel und ein paar anderen, die das Statement gezeichnet haben nur darum, zu wissen, dass es Nadja gut geht. "Wir sind dir nicht böse und verurteilen dich nicht, wir wollen einfach nur das du dich bei uns meldest, alles andere kriegen wir hin. Wir sind für dich da. Wir werden dafür sorgen das du das bekommst was dir zusteht. Seit vier Monaten kein Lebenszeichen von dir. Melde dich bitte bei uns! Wir vermissen dich."

Neuanfang 2022

Die 58-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder damit zu kämpfen, sich eine Existenz aufzubauen. 2022 wollte sie einen Neuanfang wagen, als Dekorateurin. Damals sagte sie der Bild, sie habe ein Händchen dafür. Doch es wurde still um sie.