Cora Schumacher wieder verliebt!

Gestern machte Cora Schumacher mit einem Instagram-Posting ihr Glück öffentlich. Jetzt bestätigt sie gegenüber "Bild": "Ja. Steven ist mein neuer Freund."

Deutschland. Cora Schumacher (49) hat ihr Liebesglück neu gefunden und bestätigt gegenüber "Bild": "Ja, Steven ist mein neuer Freund." Sie fühle sich "gerade unwahrscheinlich glücklich", sagt sie in einem Gespräch mit der deutschen Zeitung. Nach Monaten voller öffentlicher Schlagzeilen, emotionaler Erschütterungen und dem Trubel um das Liebes-Outing ihres Ex-Mannes Ralf Schumacher wirke sie heute gelöst und glücklich, berichtet "Bild". Hinter ihr liege eine Phase der Selbstreflexion und Therapie – nun beginnt für sie ein neues Kapitel.

Am Sonntag machte Cora ihre Beziehung öffentlich und teilte auf Instagram ein gemeinsames Foto mit ihrem neuen Partner. In einem emotionalen Text beschreibt sie ihn als jemanden, der ihr Frieden, Hoffnung und Stabilität gibt – "wirklich einer der Guten". Ihr neuer Freund heißt Steven Bo Bekendam (43), ist Amerikaner, lebt in Texas und steht nicht im Rampenlicht. Genau diese Normalität scheint für Cora eine besondere Bedeutung zu haben.

Bereits Ende Dezember hatte sie Reisepläne in die USA angedeutet, die nun in neuem Licht erscheinen. Das Paar lernte sich in Texas kennen. Das gemeinsame Instagram-Foto entstand in Wichita Falls. Steven ist sportlich, spielt Rugby und zeigt sich aktiv und bodenständig.

Im Netz kursierten Hinweise auf eine angebliche Festnahme Stevens wegen Brandstiftung im Jahr 2025; Details oder ein Ausgang sind jedoch nicht bekannt, es gilt die Unschuldsvermutung. Cora Schumacher lässt sich davon offenbar nicht beirren, wie "Bild" berichtet. Die 49-Jährige blickt nach vorn – selbstbewusst, verliebt und angekommen.