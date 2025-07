Bushido, Bohlen & Ballermann: Das Geheimnis der neuen DSDS-Jury

Erste Infos über die 22. Staffel sorgen für jede Menge Furore bei den Fans. Wird es erneut Streit geben?

Bushido, Isi Glück und Dieter Bohlen bilden das neue Trio am Jurypult der 22. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Damit setzen die Macher auf eine spannende Mischung aus Straßenrap, Party-Hits und Bohlenscher Chart-Expertise. Und diesmal scheint eines sicher: Krawall wie in früheren Staffeln dürfte es kaum geben.

"Finde ich scheiße"

Denn in den vergangenen Jahren krachte es hinter den DSDS-Kulissen immer wieder ordentlich. Besonders heftig gerieten 2023 Dieter Bohlen und Rapperin Katja Krasavice aneinander. Bohlen lästerte damals in einem Interview mit dem Radiosender 104.6 RTL: „Es gibt Personen und gewisse Sachen, das interessiert mich nicht. Die sind auf einem Niveau außerhalb meines Wahrnehmungssektors. Ich sitze da als Juror und RTL sucht da Leute aus, die ich zum Teil auch scheiße finde, um da ein bisschen Krawall zu machen.“

Krasavice konterte knallhart im Netz: „So viele Jahre haben es alle mit sich machen lassen, aber in MIR hast du die Falsche gefunden. Die Bad Bitch lässt sich nichts gefallen!“ Ihr sei „scheißegal, wie viel Geld jemand hat. Oder wie bekannt jemand ist.“

Bushido respektiert Bohlen

Solche öffentlichen Schlammschlachten dürften in der neuen Jury wohl ausbleiben. Bushido gilt zwar selbst als echtes Alphatier, doch dem Modern-Talking-Erfinder bringt er großen Respekt entgegen. Bereits 2012 meinte der Rapper: „Dieter Bohlen ist ein geiler Typ. Was er kann, kann er halt. Und der Erfolg gibt ihm recht. Eine Zusammenarbeit mit Bohlen wäre sehr interessant.“

Diese Zusammenarbeit wird nun – 13 Jahre später – tatsächlich Realität. Es scheint kaum vorstellbar, dass Bushido plötzlich öffentlich gegen Bohlen wettert. Zumal der Rapper heute als Familienmensch gilt und sein früheres Skandal-Image abgelegt hat. Bohlen soll laut Medienberichten der Kooperation jedenfalls gelassen entgegenblicken.

Isi Glück: Selbstbewusst, aber nicht streitlustig

Auch Isi Glück sorgt wohl eher für gute Stimmung als für Zoff. Die Ballermann-Sängerin sieht in DSDS ihre große Chance, sich einem noch breiteren Publikum zu präsentieren – und wird dabei sicher mehr sein als nur das optische Highlight der Jury. Glück gilt als äußerst selbstbewusst, weiß genau, was sie will, und hat sich in der harten Welt des Showbusiness bereits behauptet.

Zudem stehen ihr zwei erfahrene Insider zur Seite: Ehemann Carlos Lucio (45), früher Megapark-Chef und heute Ballermann-Gastronom, sowie ihr enger Vertrauter Ikke Hüftgold (48).

Zwar dürfte von Isi der eine oder andere freche Spruch in Richtung ihrer männlichen Jury-Kollegen kommen. Doch böse kann die quirlige Sängerin einfach nicht sein. Alles deutet also darauf hin, dass diese DSDS-Jury die harmonischste aller Zeiten werden könnte.