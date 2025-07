Beatrice Egli sorgt für Gänsehaut-Moment bei Fußball-EM-Eröffnung

Schlager-Queen Beatrice Egli hat bei der Frauen-EM für einen besonders emotionalen Moment gesorgt.

Im Vorfeld war der Wirbel groß, als bekannt wurde, dass Beatrice Egli bei der Eröffnung der Frauen-EM in der Schweiz die Nationalhymne singen wird. "Ich habe Angst, dass aus einem Fußballturnier der Musikantenstadl wird", schrieb etwa ein User auf X (ehemals Twitter).

Doch die Schlager-Queen strafte alle Kritiker Lügen und verzauberte die Fußballfans mit ihrem Auftritt in Basel. Ganz Europa ist im Fußball-Fieber und am Ende spricht alles über die ehemalige DSDS-Sängerin. Denn sie hat ihre Ankündigung auf den "Start eines Sommers voller großartiger Frauenpower" in die Tat umgesetzt.

In den Farben ihres Heimatlandes Schweiz mit weißem Shirt und roter Hose sorgte sie dann für Gänsehautstimmung, als sie die erste Strophe der Nationalhymne anstimmte. Im Vorfeld gab sie bekannt, dass sie für diesen Auftritt auf die Gage verzichtet, weil es für sie eine "Ehrensache" sei.

Fans begeistert

Auch auf Social Media waren die Fans begeistert. "Ich sage nie wieder was gegen Beatrice Egli", änderte ein verzauberter Fußballfan öffentlich seine Meinung. "So toll gesungen. Danke dir", zeigt sich ein anderer Anhänger fasziniert.

Mit ihrem Gänsehautmoment hat Egli nun auch die Herzen der Fußballfans gestürmt.