Pietro Lombardis Verlobte Laura Maria überrascht alle – DAS ist ihr neuer Job

Laura Maria Rypa überrascht mit einem neuen Karriere-Knall: Statt Influencer-Content mischt Pietros Verlobte jetzt plötzlich im TV-Show-Trubel mit – und zeigt ganz neue Seiten.

Monatelang machte sie ein Geheimnis daraus, jetzt ist die Katze aus dem Sack: Laura Maria Rypa (28), Influencerin und Verlobte von Popstar Pietro Lombardi, startet ihre TV-Karriere – als Moderatorin der ProSieben-Show „Crash Games – Bruchlandung der Realitystars“.

Auf Instagram (947.000 Follower) teilte die zweifache Mama nun stolz ihre Neuigkeit: „Ich bin eine der neuen Moderatorinnen bei den Crash Games.“ Dazu postete sie einige Schnappschüsse von den Dreharbeiten und bedankte sich bei ihrem Team für „diese unglaubliche Reise“ und die „wahnsinnig tolle Zeit.“

Bruchlandungen im Schlamm

Die Show ist die Neuauflage des Formats „Crash Games – Jeder Sturz zählt!“ aus den Jahren 2014/2015. Sechs prominente Zweier-Teams liefern sich darin verrückte Challenges, kämpfen in Matschbecken oder auf glitschigen Spielflächen – und versuchen, möglichst wenig spektakulär abzustürzen.

Laura Maria übernimmt dabei die Rolle der Fieldreporterin, fängt Stimmen der Stars direkt vom Spielfeldrand ein und liefert Einblicke ins Chaos. Unterstützt wird sie von Ex-Playmate Julia Römmelt und Content Creator Max Weißenböck alias MaxaMillion.

„Ich weiß, ich bin nicht den klassischen Moderationsweg gegangen“, gibt Laura Maria offen zu. „Aber ich hatte Vorgespräche, musste mich beweisen, zeigen, was ich kann … und jetzt bin ich einfach gespannt, wie ihr das Ergebnis findet.“





Premiere im Herbst

Für Laura Maria ist es das erste große TV-Projekt – ganz im Gegensatz zu Pietro Lombardi, der nach seinem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ 2011 längst TV-erprobt ist. Pietro saß bereits mehrfach in der DSDS-Jury, war in Doku-Soaps zu sehen und trat in Shows wie „Schlag den Star“ an.





Ihre Nervosität verheimlicht Laura Maria nicht: „Ich sag’s ganz ehrlich … ich bin nicht perfekt, hab sicher auch mal was vergeigt während der Dreharbeiten. Aber das ist menschlich. Es war mein erstes Mal in so einer Rolle und das Wichtigste war: Ich hatte unfassbar viel Spaß. Das Team war der Hammer und ich bin einfach nur dankbar.“

Die neue Staffel „Crash Games – Bruchlandung der Realitystars“ läuft ab Herbst auf ProSieben. Und eines ist sicher: Pietro wird auf seine Laura mächtig stolz sein.