Hochzeit? Pietro Lombardi und Laura Maria in der Kirche gesichtet

Haben der Ex-DSDS-Star und seine Verlobte etwa schon geheiratet? Grund zur Freude gab es am Wochenende auf jeden Fall, und eine Zeremonie auch.

In Deutschland ist er längst ein Popstar mit Kultstatus, hierzulande kennt man ihn aus dem Fernsehen – nun sorgt Pietro Lombardi (33) wieder für Schlagzeilen, diesmal mit privaten Neuigkeiten. Gemeinsam mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) feierte er am 15. Juni die Taufe seines jüngsten Sohnes Amelio – und das ganz im Zeichen der Familie.

Die Zeremonie fand, wie das Paar auf Social Media verriet, im engen Kreis von Familie und Freunden statt. Trotzdem ließen die beiden ihre große Online-Community zumindest virtuell daran teilhaben: Auf Instagram teilte das Paar ein rührendes Bild, das den Moment der Taufe zeigt – Papa Pietro hält dabei seinen Sohn im Arm. Dazu schrieben sie: „Ein unvergesslicher Tag voller Liebe, Wärme und besonderer Momente.“

„Ein neues Kapitel voller Hoffnung“

In ihrem Posting betonten die Eltern, wie bedeutend dieser Tag für sie war: „Mit diesem Schritt beginnt für ihn ein neues Kapitel voller Hoffnung, Vertrauen und Nähe. Möge ihn das Leben mit Freude, Mut und Geborgenheit begleiten.“ Der Sänger und seine Verlobte zeigten sich sichtlich gerührt – auch, weil der Tag gleich doppelt gefeiert wurde: Wie Laura Maria Rypa in ihrer Instagram-Story erklärte, wurde am selben Tag auch ihre kleine Nichte getauft. „Es war wunderschön, sehr emotional und voller Liebe. Diesen Tag behalte ich für immer im Herzen“, schrieb sie.

Familientradition mit Taufcharakter

Amelio ist das zweite gemeinsame Kind von Lombardi und Rypa. Bereits im August 2024 kam der Bub zur Welt. Auch sein älterer Bruder Leano (2) wurde getauft – ebenso wie Alessio (9), Pietro Lombardis Sohn aus der früheren Ehe mit Sängerin Sarah Engels (32). Für die Familie hat die kirchliche Feier einen hohen Stellenwert, wie Lombardi bereits im Vorfeld betonte: „Für uns als katholische Familie ist die Taufe ein ganz besonderer Moment“, sagte er gegenüber der Bild.





Hochzeit in Planung – aber erst nach der Baustelle

Nach der Taufe richten sich die Blicke der Fans auf die nächste große Feier im Hause Lombardi-Rypa: die Hochzeit. Im Mai verriet der Sänger, dass sie „auf jeden Fall noch dieses Jahr“ stattfinden soll. Ob es eine Sommerhochzeit wird, ist allerdings fraglich. Das Paar ist derzeit noch mit der Sanierung seines neuen Eigenheims beschäftigt – eine Hochzeit im Winter sei daher nicht ausgeschlossen.

Fest steht jedenfalls: Die Familie steht bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Mittelpunkt. Und nach der gelungenen Taufe dürfen sich ihre Follower wohl bald auf weitere festliche Momente freuen.