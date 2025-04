Urlaubs-Albtraum: Lombardis Laura Maria Rypa bricht Reise ab

Die Verlobte von Pietro Lombardi musste die Familienreise beenden und verweilt derzeit in Rom.

Eigentlich wollte Laura Maria Rypa gemeinsam mit ihren beiden Söhnen eine Kreuzfahrt durch Europa unternehmen. Doch die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi hat die Reise nun vorzeitig abgebrochen, wie sie auf Instagram bekanntgab.

Megapark-Party und Kreuzfahrt-Albtraum

Während Pietro Lombardi (32) am Wochenende beim Opening des "Megapark" auf Mallorca für Stimmung sorgte, erlebte Laura Maria Rypa (29) mit den gemeinsamen Söhnen einen wahren Kreuzfahrt-Albtraum. Bereits einige Tage zuvor hatte die Influencerin ihre Follower darauf vorbereitet, dass sie die Reise wohl abbrechen werde. Am Sonntag, dem 27. April 2025, bestätigte sie schließlich: "Wie angekündigt, haben wir das Schiff verlassen." Es sei "einfach zu viel schiefgelaufen", weshalb sie und ihre Kinder die verbleibende Zeit nicht mehr an Bord verbringen konnten.

Schlechte Organisation

In zwei schriftlichen Statements in ihrer Instagram-Story erklärte Rypa: "Eigentlich wäre die Reise länger gegangen, und ich hatte mich extrem darauf gefreut." Die Kreuzfahrt sei Teil einer Kooperation gewesen, doch sie betonte: "Ich stehe einfach nicht hinter etwas, wenn es nicht gut läuft." Sie wolle nichts beschönigen: "Von der Organisation bis zum Schiff selbst – es lief leider wirklich so gut wie nichts, was ich positiv bewerten könnte."





Konkret wurde sie zwar nicht, doch machte sie klar: "Wären es nur Kleinigkeiten gewesen, wären wir geblieben. Aber wirklich alles, vom Transfer über den Check-in bis hin zur Kabine, ist schiefgelaufen." Laut Rypa verließen auch andere Passagieren das Schiff vorzeitig: "Es ist also nicht nur uns so ergangen." Trotzdem wolle sie Kreuzfahrten nicht grundsätzlich abschreiben und zeigt sich offen für einen zweiten Versuch: "Vielleicht hatten wir einfach Pech."

Planänderung

Immerhin konnte die Familie noch einen schönen Sonnenuntergang an Bord genießen, bevor sie ihre Reise auf eigene Faust fortsetzten. In Rom besuchte Rypa unter anderem den Vatikan und das Kolosseum und teilte ein Foto aus einem Restaurant. "Wir setzen unsere Reise nun anders fort", schrieb sie ihren 956.000 Followern.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind seit 2022 verlobt. Im Jänner 2023 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Leano zur Welt, im August 2024 folgte Sohn Amelio. Lombardi hat zudem aus seiner Ehe mit Sängerin Sarah Engels (32) Sohn Alessio (9).