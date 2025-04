Laura Maria Rypa mit neuer Attacke auf Lombardi-Ex Sarah Engels

Der Streit zwischen Pietro Lombardis Ex-Frau Sarah Engels und seiner Verlobten Laura Maria Rypa geht in die nächste Runde.

Zwischen Pietro Lombardis (Ex-)Frauen herrscht Eiszeit - jetzt holt Laura Maria Rypa, die Verlobte des Sängers, erneut zum Schlag gegen Ex-Frau Sarah Engels aus. Und das, obwohl sie eigentlich gerade friedlich Familienurlaub in Dubai macht.

Streit ging vor Gericht

In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Ich wollte einfach mal Ruhe in meinem Urlaub, aber selbst das ist mittlerweile unmöglich. Ich habe so oft versucht, Dinge privat zu klären, selbst als schon Anwalt und Gericht eingeschaltet waren, habe ich zuerst stillgehalten und gehofft, dass Vernunft einkehrt. Aber jetzt bin ich wieder an dem Punkt, an dem es nicht mehr anders geht."

Spitze gegen Sarah

Laura Maria verrät dabei nicht, was genau gemeint ist. Allerdings gab es in den letzten Monaten immer wieder die ein oder andere Spitze gegen Sarah und umgekehrt. Der Streit ging bereits vor Gericht. Rypa verrät außerdem, dass es bereits um hohe Summen geht: "Die Kosten? Wir reden nicht mehr von 10.000 oder 15.000 Euro. Es ist kein Ende in Sicht. Wenn sich das noch weiter zieht, kommen noch Tausende drauf. Für was? Dafür, dass ich mich um ein Kind kümmere? Dafür, dass ich Verantwortung übernehme? Dafür, dass ich nichts falsch gemacht habe? Ich will einfach nur Frieden für meine eigene Familie."

Fans ätzen gegen Engels

Beim Anblick von Lauras Bikini-Fotos jubeln ihre Fans und teilen auch gleich gegen Pietros Ex aus: "Kein Wunder, dass Sarah durchdreht, bei so einer Naturschönheit", schreibt einer. "Pass auf! Sarah schickt dir ein Anwaltschreiben wegen zu heißer Fotos", schreibt ein anderer