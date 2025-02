Pietro Lombardi: Laura Maria Rypa teilt erneut gegen Sarah Engels aus

Die Situation zwischen Pietro Lombardis Frauen spitzt sich immer mehr zu. Jetzt schlägt Laura Maria Rypa zurück.

Es sieht ganz so aus, als würden Laura Maria Rypa (29) und Sarah Engels (32) in diesem Leben wohl keine Freundinnen mehr werden. Dabei schien es anfangs so, als könnten die Frauen in Pietro Lombardis (32) Leben sich zumindest tolerieren. Doch nach einem öffentlichen Schlagabtausch erwirkte Sarah eine Unterlassungsklage gegen Laura Maria. "Wenn sie Alessios Namen noch mal erwähnt, wollt ihr 25.000 Euro Strafe haben", beklagt Pietro in seiner Instagram-Story. Diese Situation ist für alle Beteiligten sehr angespannt.

Laura Maria Rypa bekommt Zuspruch

Sarah sieht sich im Recht und vermeidet Diskussionen. Dennoch belastet das Drama sie, denn Lauras Anhänger glauben, dass die Sängerin die Lage unnötig eskalieren lässt. Unter Lauras Instagram-Beitrag häufen sich Kommentare der Fans, die sich auf ihre Seite schlagen. Ein Follower schreibt: "Lass dich nicht ärgern. Manche Menschen sind unzufrieden mit allem und jedem." Ein anderer: "Der Unterschied zwischen dir und Sarah ist, dass man bei dir merkt, dass du ein gutes Herz hast." Ein weiterer Kommentar lautet: "Das wird wohl der Neid sein. Sie verkraftet nicht, dass ihr Ex mal wieder glücklich ist und Erfolg hat."





Laura Maria scheut sich nicht, eine Warnung auszusprechen: "Don’t underestimate me" (Übersetzung: "Unterschätze mich nicht"), versehen mit einem Küsschen-Emoji auf ihrem Beitrag. Ob die Nachricht an Sarah gerichtet ist, lässt sie offen, aber unter Anbetracht der Tatsachen kann eigentlich nur Sarah die Empfängerin dieser Nachricht sein.