Pietro Lombardi: Unterlassungsklage von Sarah Engels - es droht 25.000-Euro-Strafe!

Der Streit zwischen Lombardis Verlobter Laura Maria Rypa und Ex-Frau Sarah Engels landet jetzt vor Gericht.

Pietro Lombardi (32) hat kurz vor seiner Tour seine Verärgerung in einer Instagram-Story geäußert. Der Streit mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (32) hat nun einen Anwalt erreicht. Engels, die Mutter seines Sohnes Alessio (9), erwirkte eine Unterlassungserklärung gegen Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa (29), wie Lombardi berichtet. "Was da drinnen stand... ich bin schockiert. Dafür muss man sich schämen", so der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Juror.

Sarah droht Laura

Engels habe verfügt, dass Rypa den Namen von Alessio nicht in den Mund nehmen darf, obwohl sie viel Zeit mit ihm verbringe, Hausaufgaben mache und einkaufe. "Wundert euch nicht, wenn Laura den Namen meines wundervollen Sohnes nicht mehr in den Mund nehmen darf. Also, nicht denken, dass sie keinen Bock mehr hat, ihn zu erwähnen. Sie darf es aktuell nicht", erläutert Lombardi und deutet an, anwaltlich dagegen vorzugehen. Engels droht angeblich mit 25.000 Euro Strafe. Harte Worte...

In einem weiteren Clip berichtet Lombardi, dass Rypa die Anwaltskosten von Engels übernehmen soll. "Und wenn sie Alessios Namen nochmal erwähnt, wollt ihr 25.000 Euro Strafe haben", so der Musiker.





Lombardi: "Ich schäme mich dafür"

Lombardi schämt sich für die Vorfälle der letzten Monate und spricht die Streitnacht im Oktober an, nach der Rypa die Polizei rief. "Ich schäme mich dafür, aber dir hat es perfekt in die Karten gespielt. (...) Auf einmal gründet man eine Stiftung für Frauen gegen Gewalt", kritisiert er. Seine Verlobte Rypa verdiene eine Entschuldigung. Die Mutter seiner zwei jüngsten Söhne habe das nicht verdient.





Auslöser für den Streit

Der Streit begann, als in einem Werbevideo für "Schlag den Star", das Engels postete, eine Anspielung auf einen alten Streit von 2016 vermutet wurde. Damals trennte sich das Paar nach drei Jahren Ehe. Rypa stellte sich in einem Instagram-Post schützend vor Lombardi und riet Engels, die Kinder aus den Sticheleien herauszuhalten: "Liebe Sarah, hör bitte in Zukunft auf mit deinen Sticheleien, weil komischerweise kommt es immer zuerst von dir. Kümmere dich lieber um andere Dinge und wir wissen beide warum".