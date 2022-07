Unerwarteter Zahltag für eine Kellnerin in den USA. Ein Mann war vom Service in Alfredo's Cafe in Scranton derart begeistert, das er eine hohe Summe als Trinkgeld spendierte.

Für die Kellnerin war der Vorfall kaum zu fassen. "Als es an der Zeit war, seinen Scheck zu bezahlen, kam Lambert mit Tränen in den Augen und zitternd in mein Büro und erklärte, dass ein Kunde ihr 3.000 Euro Trinkgeld auf seiner 13,25-Euro-Rechnung hinterlassen hatte", sagte Restaurantleiter Matt Martini gegenüber CNN.

Ein anderer Manager, Zachary Jacobson sagte, es werden im Restaurant "alle Gesellschaftsschichten" bedient. Die Kellnerin fragte den spendablen Gönner, warum er so großzügig sein. Dieser meinte, er sei durch Kryptowährungen zu viel Geld gekommen und "wolle der Gemeinschaft einfach etwas zurückgeben".

Der Kunde schrieb auch "Tips for Jesus" auf seine Kreditkartenquittung in Anlehnung an einen Trend in den sozialen Medien, so Jacobson. Der Satz scheint eine Anspielung auf das Instagram-Konto "tipsforjesus" zu sein, das seit mehreren Jahren von einem anonymen Nutzer betrieben wird, der hohe Trinkgelder auf Restaurantrechnungen hinterlässt.