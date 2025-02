Pietro Lombardi nach Allergie-Schock im Spital

DSDS-Star Pietro Lombardi musste nach einer plötzlichen allergischen Reaktion ins Krankenhaus.

In seiner Instagram-Story zeigte sich der Sänger schockiert und berichtete, dass er starken Juckreiz am ganzen Körper verspürte und in Panik geriet. "Ich war im Krankenhaus, weil ich Panik bekommen habe", erzählte der DSDS-Gewinner.

Er habe die Reaktion nach dem Einkaufen bekommen, wisse aber nicht, wodurch sie ausgelöst wurde. Medikamente linderten die Symptome, doch er war noch sichtlich erschrocken. "Leute, ich war Einkaufen und auf einmal schwillt mein Gesicht an. Ich habe irgendeine allergische Reaktion bekommen. Keine Ahnung von was. Mein ganzes Gesicht: Flecken, rot, der ganze Körper war voll", schilderte er in seiner Instagram-Story.

Freitagmorgen gab er leichte Entwarnung und berichtete, dass es ihm besser gehe. Trotzdem bleibt unklar, was die heftige allergische Reaktion verursacht hat.