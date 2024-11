Liensberger in Gurgl nach erstem Lauf Dritte

Mikael Shiffrin ist bei der Weltcup-Premiere der alpinen Ski-Frauen in Gurgl auf Kurs zu ihrem 99. Sieg.

Die US-Amerikanerin meisterte am Samstag im ersten Durchgang bei prächtigem, aber kaltem Wetter den schwierigen Kurs in 51,08 Sekunden am schnellsten. Die Levi-Zweite Katharina Liensberger liegt hinter der wiedererstarkten Schweizerin Wendy Holdener (+0,13) auf dem dritten Rang (+0,52). Die Entscheidung fällt um 13.30 Uhr (live ORF 1).

Die 27-jährige Vorarlbergerin startete unmittelbar nach Shiffrin, die das Rennen eröffnet hatte. "Es war richtig cool, da das erste Mal runterfahren", freute sich Liensberger, die für den zweiten Durchgang "volle Attacke" versprach.

Sensation um Albanierin

Herausragend von den späteren Starterinnen war die nach einem Streit mit ihrem Verband nun für Albanien startende, erst 18-jährige Lara Colturi, die mit Nummer 27 auf Platz vier, nur neun Hundertstel hinter Liensberger, fuhr.

Die weiteren Österreicherinnen platzierten sich außerhalb der Top Ten, zeigten aber eine mannschaftliche Steigerung gegenüber Levi. Katharina Gallhuber (+1,57) lag unmittelbar vor Katharina Huber (+1,59) nach 40 Läuferinnen auf Rang 13, Katharina Truppe auf Platz 22 (+1,97).