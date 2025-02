Meghan folgt jetzt ihrem ersten Account auf Instagram

Meghan Markle hat die Royal Fans mit einer neuen Instagram-Handlung überrascht! Denn die Herzogin von Sussex folgt jetzt dem ersten Account auf Instagram. Wer ist der geheimnisvolle Account?

Die 43-jährige Herzogin von Sussex hat 2,1 Millionen Follower auf Instagram - und jetzt folgt sie einem Account zurück. Um welches Profil könnte es sich handeln?

Meghans neue Marke

Diese Woche teilte sie ein Video, in dem sie ihre Marke vorstellte und nun bestätigte sie mit einem Foto-Post, dass die Markteinführung für diesen Frühling geplant ist. Seit ihrem Debüt auf der Social-Media-Seite im letzten Monat hat Meghan aktuell insgesamt 2,1 Millionen Follower.

Geheimnisvolles Profil enthüllt

Und jetzt folgt Meghan einem ersten und einzigen Account, dem ihrer eigenen Marke, was ihre Fans stutzig machen könnte. @aseverofficial, der Account der Marke, hat 645.000 Follower und ein einziges Posting, in dem das Frühjahrsdebüt angekündigt wird: „Ihr seid herzlich eingeladen: As ever, coming Spring 2025“.

Umstrittene Netflix Serie

Meghans Rückkehr zu Instagram kommt kurz vor der Premiere ihrer Netflix-Serie „With Love, Meghan“, die ursprünglich für letzten Monat geplant war.

Die Herzogin von Sussex, Meghan Markle, enthüllte ihr neuestes Projekt mit Netflix erstmals am 2. Januar, als sie den offiziellen Trailer der Serie auf Instagram postete. Zu diesem Zeitpunkt drückte sie ihre Begeisterung aus und schrieb: „Ich habe mich so darauf gefreut, dies mit euch zu teilen! Ich hoffe, ihr liebt die Serie so sehr, wie ich es geliebt habe, sie zu machen.“

Liebevolle Botschaft an Harry?

Der Gedanke hinter dem Branding, das American Riviera Orchard ersetzt, wurde jedoch enthüllt - mit der absichtlichen Verwendung der Palme und der Kolibris auf dem Emblem. Es wird angenommen, dass die Palme Meghans und Prinz Harrys Heimat in Kalifornien repräsentiert, während die beiden Kolibris eine Anspielung auf Harry sind, da sie ein Lieblingsvogel des Herzogs sind, der ein begeisterter Vogelbeobachter ist.