Pietro Lombardi: Streit zwischen Sarah und Laura eskaliert - "Es reicht!"

Diese Familie kommt wirklich nicht zur Ruhe. Letztes Jahr die Gewaltvorwürfe gegen Pietro Lombardi, jetzt ein Streit zwischen Ex-Frau Sarah Lombardi und Pietros Verlobter Laura Maria Rypa. Das Streitthema: die Kinder. Bisher hielt sich Laura immer zurück, wenn ihr Liebster mit seiner Ex diskutieren musste, doch jetzt riss ihr der Geduldsfaden.

"Immer die Dumme"

"Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo ich selbst nicht mehr leise sein kann und reden muss. Nach außen hin immer die Dumme sein und alles mitmachen müssen...es reicht!", schreibt Laura in mehreren Instagram-Storys. "Ich bin leider an einen Punkt gekommen – und ich sage bewusst leider, weil ich sowas wirklich nicht öffentlich machen will", erklärt sie ihren Fans immer wieder und betont, dass sie das gerne unter Ausschluss der Öffentlichkeit klären wollte, da es um die Kinder geht.

Sarah blockiert Laura

Sarah Engels habe sie jetzt gar blockiert. Das sei Laura Maria jedoch egal, denn sie wolle sich die Gehässigkeiten der Ex-Frau ihres Liebsten nicht mehr gefallen lassen. "Ich würde so gerne ALLES sagen, aber die Kinder sollen nicht mit reingezogen werden. Deshalb nochmal: Liebe Sarah, hör bitte in Zukunft auf mit deinen Sticheleien, weil komischerweise kommt es immer zuerst von dir. Kümmere dich lieber um andere Dinge. Wir wissen beide, worum", schreibt Rypa. Das klingt ja schon fast wie eine Drohung. Anlass für den Streit war ein Video, das Sarah gepostet hat. Darin greift sie scherzhaft ihre TV-Kontrahentin Evelyn Burdecki in einem humorvollen Battle an.

Auch Sarah schlägt zurück: "Dieses Video sollte niemanden persönlich angreifen, doch leider suchen manche Menschen immer wieder nach Wegen, um mich gezielt anzugreifen, zu sticheln und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen", schreibt sie. Sie wolle sich zu sämtlichen Unterstellungen und Behauptungen jedoch nicht weiter äußern.